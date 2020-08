“China schiet raketten af om VS te waarschuwen” LH

26 augustus 2020

18u55

Bron: ANP 4 China heeft ballistische raketten boven de Zuid-Chinese Zee afgevuurd bij oefeningen, onder meer met een raket die "vliegdekschipmoordenaar" wordt genoemd. Dat meldt de South China Morning Post.

Volgens de krant is er dinsdag en woensdag een raket afgevuurd en is dat vooral een waarschuwing voor de Verenigde Staten. Die zijn ook met hun marine in de regio actief.

De oefening komt vlak na een incident waarbij volgens Peking een Amerikaans spionagevliegtuig het luchtruim binnendrong dat door China gesloten was verklaard. Dat was bij marineoefeningen in de Zee van Bohai, een soort binnenzee ten oosten van Peking en ten westen van Korea.