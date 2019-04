“China en VS dichter bij handelsakkoord”

jv

05 april 2019

06u43

Bron: ANP/BLOOMBERG

0

Volgens de Chinese vicepremier Liu He hebben zijn land en de Verenigde Staten vooruitgang geboekt in de gesprekken in Washington. Die besprekingen moeten leiden tot het eind van de handelsoorlog tussen beide landen, die nu ruim negen maanden duurt.