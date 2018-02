"Cheerleaders van Noord-Korea worden gedwongen tot seks met toplui van het regime" LB

26 februari 2018

12u51

Bron: Bloomberg, Daily Mail 2 De Noord-Koreaanse cheerleaders die tijdens de voorbije Olympische Winterspelen dankzij hun gesynchroniseerde bewegingen en schattige glimlachjes een virale sensatie werden, worden gedwongen seks te hebben met topmannen van het communistische regime. Het zogenaamde 'Leger van Schoonheden' wordt gezien als een propaganda-overwinning van de Noord-Koreaanse dictatuur, maar de jongedames betalen daar een prijs voor: seks met partijbonzen. Dat stellen Noord-Koreaanse overlopers.

Ze worden geselecteerd op grond van hun uiterlijk en loyaliteit aan de Kim-dynastie. Hun routines worden even strak gechoreografeerd als een militaire parade in Pyongyang. Enkel de seksuele diensten waar ze de partijbonzen moeten van voorzien verlopen niet synchroon.

Het 230-koppige 'Leger van Schoonheden' wordt opzijgezet als een charmeoffensief waarmee het regime van Kim Jong-un de aandacht probeert af te leiden van zijn nucleaire ambities. De vrouwen worden voortdurend in de gaten gehouden en mogen enkel contact hebben met hun mannelijke begeleiders.

"Slaven zijn het, van atleten over coaches tot cheerleaders"

De 54-jarige Noord-Koreaanse overloper Kim Hyung-soo verklaart tegenover Bloomberg: "In één woord: de Noord-Koreaanse atleten zijn Kim Jong-uns slaven. Zelfs de coaches zijn slaven van het regime want in Noord-Korea zijn hij en de partij de hele wereld. Ook de cheerleaders zijn slavinnen. Ze selecteren voor al die functies mensen die niet dreigen over te lopen, mensen met een loyale achtergrond".

Lee So-yeon (42), een andere overloper die met Bloomberg sprak: "De Noord-Koreaanse dansgroep die hier (in Zuid-Korea, red) kwam zingen en dansen, leek op het eerste gezicht vrolijke bende. Maar ook zijn moeten feesten bijwonen en seksuele diensten verlenen, dat staat er altijd tegenover. Ze moeten naar de evenementen die worden georganiseerd voor het Politburo, en daar moeten ze - willen of niet - seks hebben met de aanwezigen. Dat soort inbreuken op de mensenrechten grijpt altijd plaats wanneer vrouwen gezegd wordt wat ze met hun lichaam moeten doen".

Het Noord-Koreaanse regime schond de Olympische regels die reporters het recht geven om vrij te kunnen praten met officials. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dit soort propaganda oogluikend toegestaan, ook al wist het dat de Noord-Koreaanse cheerleaders niet bepaald vrij zijn.

