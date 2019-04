“Chauffeur probeerde ongeval te voorkomen”: tragedie in Madeira te wijten aan remprobleem? Marlies van der Leeuwen

18 april 2019

18u45

Bron: AD.nl 0 UPDATE Negen mensen die gewond raakten bij de busramp op het Portugese eiland Madeira hebben het ziekenhuis verlaten. Van de negentien mensen die nog in het ziekenhuis liggen, worden er vier behandeld op de intensive care. In totaal kwamen er gisteren 29 Duitse toeristen om het leven toen de bus van een weg af reed en twee keer over de kop sloeg.

Dat is vanochtend gemeld op een persconferentie vanuit het plaatselijke ziekenhuis. Het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat alle overledenen de Duitse nationaliteit hebben. De lijkschouwer denkt tot zaterdag nodig te hebben voor de identificatie van de 28 lichamen, 11 mannen en 17 vrouwen, die op de plaats van het ongeval zijn geborgen. In het ziekenhuis overleed gisteravond nog een vrouw aan haar verwondingen.

Ilse Everlien Berardo, een Duitse predikante die werkt op het Portugese eiland, heeft met overlevenden gesproken. “Ze waren in shock”, zegt ze tegen Duitse tv. “De autoriteiten op Madeira zijn meteen op zoek gegaan naar mensen op het eiland die Duits spreken. Want al worden de gewonden uitstekend verzorgd door dokters en verpleegkundigen, het is ook belangrijk om aandacht te krijgen in je moedertaal.”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vliegt vandaag naar Madeira om de overlevenden bij te staan. Een team met dokters, psychologen en andere deskundigen vliegt uit Duitsland mee. Een Duits militair, medisch vliegtuig is indien nodig beschikbaar om gewonden naar hun thuisland te vervoeren.

Speculaties

Intussen komen de speculaties over de oorzaak van het ongeval op gang. Het lijkt erop dat de ervaren chauffeur, de 60-jarige Jose Sousa, de zijkant van de bus bewust tegen een muur aan heeft gestuurd om het voertuig te vertragen. Over een lengte van vijftig meter zijn beschadigingen te zien, schrijft Diário de Noticias.

Het zou erop duiden dat er iets mis was met de remmen of het gaspedaal was vastgeklemd. De autoriteiten onderzoeken of mechanische problemen de oorzaak zijn. Het huis dat de rollende bus tegenhield, is zwaar beschadigd.

De bus stortte uiteindelijk van de helling naast de weg in het dorpje Caniço. Zeker twee keer rolde de bus over de kop voordat hij werd gestopt door het huis. De Duitse krant Bild beschrijft hoe het busdak werd opengescheurd. De passagiers werden als poppen uit het voertuig geworpen. De overlevenden lagen op de groene helling. Inmiddels zijn alle lichamen geborgen en is het wrak weggehaald.

De Duitse toeristen in de bus, allen tussen de 40 en 60 jaar, waren op het bloemeneiland op weg naar een restaurant om een typisch Madeiraans diner te nuttigen toen het noodlot toesloeg. Onder de gewonden zijn ook twee Portugezen, onder wie de chauffeur. Zijn verwondingen lijken mee te vallen. De lokale gids Carlota Mendes Gomes (30), die de groep van Duitse toeristen begeleidde, leek er slechter aan toe, maar na een operatie is haar toestand stabiel.

Noodlot

In een schriftelijke verklaring betuigde het busbedrijf SAM (Madeira Automobile Society) medeleven aan de nabestaanden: “We willen, met diepe toewijding en absolute vastberadenheid alles duidelijk krijgen over de feiten, oorzaken en verantwoordelijkheden van het ongeval.’’ Het bedrijf belooft volledig met onderzoeken van de autoriteiten mee te werken.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei getreurd en geschokt te zijn door de tragedie. Ze zei te hopen dat de gewonden en hun families ‘herstellen van fysiek en psychologisch trauma’ en bedankte de hulpverleners voor hun werken “onder moeilijke omstandigheden”.