"Charles Manson liet zijn bezittingen aan pennenvriend na en onterfde alle familieleden in testament" ep

23u57

Bron: TMZ, Daily Mail 0 Photo News De veroordeelde massamoordenaar Charles Manson overleed afgelopen op 83 jaar. Hij liet een verrassend testament na. De beruchte massamoordenaar Charles Manson heeft na zijn dood nog een laatste keer zijn nabestaanden gechoqueerd. Volgens TMZ heeft hij in zijn testament zijn bezittingen niet aan hen nagelaten, maar aan een pennenvriend die hij 20 jaar geleden leerde kennen.

De persoon in kwestie wilde niet bij naam genoemd worden, maar hij heeft aan entertainmentsite TMZ gezegd dat hij Manson begin jaren 90 contacteerde. Pas in 1997 kreeg hij een brief terug van de sekteleider. Vijf jaar later bezocht hij de man voor het eerst in de gevangenis. Manson stelde het testament in 2002 op en paste het daarna nog nauwelijks aan. Het werd datzelfde jaar verstuurd naar de directeur van de gevangenis waar de moordenaar verbleef.

Wat gaat er met Manson gebeuren?

Manson overleed zondag op 83 jaar. Hij had in zijn testament laten opnemen dat hij zijn twee kinderen, kleinkinderen, vrienden, andere familieleden en de staat Californië onterfde. Ook nam Manson er zijn wensen voor zijn begrafenis in op. Zijn lichaam werd door niemand opgeëist, als dat na 10 dagen nog steeds niet gebeurd is, zal de staat het cremeren. In zijn testament zou de man geschreven hebben dat Californië niet de beste plek is om te rusten in vrede.

Welke bezittingen?

Of Charles nog over veel bezittingen beschikte om na te laten is niet duidelijk. Een artikel in New York Times dat in 1993 gepubliceerd werd, beweerde dat de man in de gevangenis nog geld verdiende. Zo stond zijn hoofd op een t-shirt gemaakt door een surfshop in Californië, per verkocht exemplaar zou hij 10 cent hebben gekregen. Naar eigen zeggen beschikte hij over de rechten van meer dan 100 nummers, maar in zijn testament noemde hij geen enkele titel.

Medegevangene Roger Dale Smith was getuige bij het opstellen van het testament en hij heeft het document ook ondertekend.

Photo News Charles Manson op weg naar de rechtbank in 1970.

Wettelijke erfgenamen

Manson heeft twee kinderen. Michael Brunner, werd geboren als Valentine Michael Manson, leeft nog steeds en werd door zijn grootouders opgevoed. Zijn moeder Mary werd samen met de andere sekteleden van de Manson-familie gearresteerd. Zij zat even in de cel voor de diefstal van een kredietkaart en vervalsing voor ze naar Wisconsin verhuisde en haar naam veranderde.

Charles Manson Jr is het kind van Rosalie Jean Willis, die van Manson scheidde. De jongen nam later de naam van zijn stiefvader aan en ging door het leven als Jay White. Hij pleegde zelfmoord in 1993, omdat de verschrikkelijke daden van zijn vader hem bleven achtervolgen. Jason Freeman, Whites zoon, leeft nog, maar hij heeft nooit de kans gehad om zijn grootvader in de gevangenis te bezoeken.

Charles Luther Manson was het tweede kind van de moordenaar. Zijn moeder Leona Stevens was de tweede vrouw van Manson. Sinds 1963 is ze van Manson gescheiden. Stevens liet later de naam van haar kind veranderen. Of hij nog leeft, is niet geweten.

Hoewel zijn echte zonen er alles aan hebben gedaan om niet met hun biologische vader geassocieerd worden, is er een man die dat net wel wilde. Matthew Roberts heeft lang beweerd ook dat hij een Manson-erfgenaam is. De man werd geadopteerd, maar zijn biologische moeder meende door Manson verkracht te zijn. DNA-tests hebben echter aangetoond dat er geen bloedband is tussen Matthew en Charles Manson.

Photo News