“Chaos heerst”: Britse kranten snoeihard voor Theresa May ttr

14 maart 2019

10u42

Bron: belga 0 Daags na een nieuwe nederlaag van de Britse premier Theresa May in het parlement, spreken de Britse kranten over een "vernedering" en "instorting". "De chaos heerst", bloklettert ‘The Daily Mail’.

"May verliest de controle na de massale opstand van ministers om de 'no deal' uit te sluiten", aldus ‘The Daily Mail’. "Nu wil ze een DERDE stemming over HAAR akkoord en waarschuwt: steun me of riskeer de brexit helemaal te verliezen."

‘The Guardian’ plaatst die waarschuwing van May ook op de voorpagina. "Laatste waarschuwing van May aan Tory-rebellen: steun me of verlies brexit." De krant schrijft nog dat de "vernederde" premier een "laatste keer wanhopig de teerling zal werpen" na een "ongeziene avond" van verdeeldheid binnen de Tory-partij.

Thursday's Guardian: May's final warning to Tory rebels: back me or lose Brexit #tomorrowspaperstoday #bbcpapers

"May genoodzaakt tot ultimatum nadat Commons 'no deal'-brexit verwerpt", kopt ‘The Financial Times’. "Na opnieuw een vernedering in Westminster, zei de premier de parlementsleden een uitstapakkoord binnen een week te steunen, of Groot-Brittannië wordt gedwongen een lang uitstel van de brexit te zoeken en verkiezingen voor het Europees parlement te houden."

Thursday's FT: May issues ultimatum after MPs seize control with vote to ditch no-deal Brexit #tomorrowspaperstoday #bbcpapers

Op de voorpagina van ‘The Daily Telegraph’ staat dan weer: "Brexit uitgesteld tot nader order na bende van vier rebellen". Daarbij verwijst de krant naar ministers Amber Rudd, David Gauke, Greg Clark en David Mundell, die "Theresa May verraden hebben door te helpen de 'no deal' voorgoed uit de weg te ruimen".

Thursday's Telegraph: Brexit delayed until further notice after gang of four rebels #tomorrowspaperstoday #bbcpapers

The Daily Mirror spreekt dan weer van een 'meltdown' (ineenstorting). "Theresa May verloor vorige nacht controle over brexit nadat 13 Tory-ministers een 'no deal'-plan verwierpen in een muiterij die haar leiderschap aan flarden achterliet", klinkt het.

Ook ‘The Times’ gebruikt 'meltdown' in de berichtgeving over de stemming van gisteren.

Op de voorpagina van ‘The Daily Express’ staat dan weer in het groot: "Laat de EU-pestkoppen de dag niet winnen".

Today's @Daily_Express front page

- Don't let EU bullies win the day after #BrexitVote

- A magical day at #Cheltenham for @andy_murray and Kim

- @mrmichaelball on why he wrote a love song for his fiercest critic

- Free £1 shop bet with @Ladbrokes #FrontPages

‘The Sun’ plaatst het nieuws over de stemming ook op de voorpagina, zij het minder groot dan het nieuws over een Netflix-documentaire over de vermiste Madeleine McCann. "Twee extra jaren brexit", aldus ‘The Sun’.

Tomorrow's front page: Missing Madeleine McCann is still alive, a sensational new Netflix documentary claims.

Geraak je niet meer wijs in het hele Brexit-kluwen? Check ons ‘Brexicon’ voor een heldere verklaring van alle termen.