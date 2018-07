"Centrum Amsterdam is een 'urban jungle' zonder gezag" Redactie

28 juli 2018

11u14

Bron: AD/Trouw 0 Het centrum van Amsterdam verandert 's nachts volgens de gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond in een 'urban jungle' zonder gezag.

Crimineel geld is er "leidend", de politie kan de situatie niet aan en het is er veel te druk, waardoor onveilige situaties ontstaan, schetst de ombudsman in een interview met het Nederlandse dagblad Trouw.

Zuurmond is tijdelijk aan de rand van het prostitutiegebied aan de Wallen gaan wonen om zelf te ervaren hoe het er daar aan toe gaat. Een van zijn constateringen is dat er 's avonds veel te veel mensen op de been zijn. "Bij een uitslaande brand of een hartinfarct kunnen de hulpverleners niet ter plekke komen. Mocht de politie al achter een crimineel aan willen, ze komt gewoonweg niet door de massa heen."

Bezem

Verder ziet hij onder meer veel illegale taxi's en bootjes die zonder vergunning passagiers meenemen. Volgens de ombudsman moet gebied voor gebied "de bezem door het centrum", te beginnen met het Leidseplein.

De situatieschets van de ombudsman sluit aan bij zijn waarschuwing van begin juni. Toen zei Zuurmond in gesprek met Het Parool dat de misdaad in Amsterdam veel te eenvoudig loont. "Het wordt te gemakkelijk om met criminaliteit je geld te verdienen." Ook noemde hij de overheid toen "onduldbaar afwezig." Daardoor wordt het criminele carrièrepad voor jongeren te aantrekkelijk en is het hek van de dam.

Halsema

In het stuk in Trouw noemt de woordvoerder van de onlangs aangetreden burgemeester Femke Halsema de problemen hardnekkig. Aanpak ervan staat hoog op haar agenda. Halsema bezocht afgelopen nacht de drukke uitgaansgebieden om daar te praten met agenten, handhavers, ondernemers, bewoners en het uitgaanspubliek.