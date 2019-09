‘Catastrofale schade’ en doden op Bahama’s na doortocht orkaan, Florida zet zich schrap

Bron: Belga, ANP, Sky News 280 Orkaan Dorian is gisteren met volle kracht aan land gegaan op de Abaco-eilanden in het noorden van de Bahama’s en raast momenteel over Grand Bahama Island. De komst van de orkaan ging gepaard met windstoten tot wel 350 kilometer per uur, metershoge vloedgolven en stortregens. Daken werden van huizen geblazen, auto’s werden omver geworpen en hoogspanningspalen werden uit de grond gerukt. Het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC) spreekt van een ‘catastrofale’ orkaan, die langzaam naar het westen opschuift in de richting van Florida.

“Bid voor ons, we worden geconfronteerd met een orkaan zoals we die nog nooit gezien hebben in de geschiedenis van de Bahama’s”, verklaarde Hubert Minnis, de eerste minister van de archipel die bestaat uit zo’n 700 eilanden tussen Florida, Cuba en Haïti. De premier vreest dat veel mensen zijn waarschuwing om te vertrekken niet opgevolgd hebben. “Dit is waarschijnlijk de meest trieste dag van mijn leven.”

“Het is verwoestend”, zegt ook Joy Jibrilu, directeur-generaal van het ministerie van Toerisme en Luchtvaart van de Bahama’s. “Er is een enorme schade aangericht aan eigendommen en infrastructuur.”

Inmiddels is officieel sprake van één dode. Een zevenjarig jongetje is meegesleurd door het water en verdronken, zo meldt Bahama Press. Zijn zusje wordt nog vermist. Maar ook vanuit andere gebieden op de Bahama’s komen getuigenissen van drijvende lichamen en vermisten. Vermoedelijk zal het officiële dodental dan ook oplopen.

Orkaan raast over Grand Bahama Island

Volgens het National Hurricane Centre raast Dorian momenteel over Grand Bahama Island en verplaatst hij zich van het oosten naar het westen. “Delen van Grand Bahama Island worden onophoudelijk gegeseld met verwoestende windstoten", aldus een update van 4 uur vanmorgen plaatselijke tijd (10 uur Belgische tijd, red).” Inwoners worden aangeraden binnen te blijven, zelfs al lijkt het in het oog van de orkaan kalm te zijn.

In de orkaan zelf worden windsnelheden gemeten die oplopen tot meer dan 295 kilometer per uur en windstoten van boven de 354 kilometer per uur. Het stormwaterpijl is zo’n vijf tot zeven meter hoger dan normaal en het NHC waarschuwt dan ook voor extreem hoge golven.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT National Hurricane Center(@ NHC_Atlantic) link

Noodtoestand in Florida uitgeroepen

“Zoals het er nu naar uitziet, zal de kern van de extreem gevaarlijke orkaan Dorian vandaag blijven inbeuken op Great Abaco en Grand Bahama”, voorspelt het National Hurricane Centre van de VS. “De orkaan zal in de nacht van maandag op dinsdag gevaarlijk dicht in de buurt van de oostkust van Florida komen.”

In die staat is preventief de noodtoestand uitgeroepen. Dat maakt het onder meer mogelijk dat de staat beroep kan doen op federale noodhulp. De luchthavens van Orlando en Fort Lauderdale zullen vanaf 12 uur ‘s middags sluiten, in totaal zijn in het hele land al 770 vluchten geschrapt in verband met de naderende orkaan. Ook verschillende scholen blijven gesloten.

De plaatselijke autoriteiten hebben voor delen van Palm Beach en het erboven gelegen Martin County en Brevard County uit voorzorg verplichte evacuaties afgekondigd voor de naderende orkaan Dorian. De evacuaties gelden voor mensen in laaggelegen gebieden, inwoners van stacaravans en de bewoners van de schiereilanden. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. Ook inwoners in andere kustgemeenten krijgen het advies een veilig heenkomen te zoeken.

Evacuatiebevel voor kusten South-Carolina en Georgia

In South-Carolina en Georgia hebben gouverneurs Henry McMaster en Brian Kemp het bevel gegeven de kust te evacueren. De evacuatie van honderdduizenden mensen zal maandagmiddag lokale tijd starten, de orkaan wordt niet voor woensdag in de staten verwacht.

“Dit is een zeer zware orkaan, met windsnelheden tot 185 mijl per uur (bijna 300 kilometer per uur) en zelfs tot 220 mijl per uur (meer dan 350 kilometer per uur). Het is de zwaarste en grootste in de moderne geschiedenis en zeker de sterkste die iedereen van ons ooit heeft gezien”, verklaarde McMaster op een persconferentie. “We weten dat niet iedereen gelukkig zal zijn met deze mededeling maar we geloven dat we iedereen in leven kunnen houden.”

Onvoorspelbaar

Meteorologen kunnen moeilijk voorspellen welke weg Dorian zal afleggen. Zeker is wel dat Dorian een orkaan van de categorie 5 is, het hoogste niveau dat een orkaan kan bereiken. Slechts een klein aantal van de Atlantische orkanen zijn uitgegroeid tot die categorie. Met een aanhoudende windkracht van 297 km/uur en windstoten tot wel 354 km/uur, evenaarde Dorian het record van de krachtigste Atlantische orkaan die ooit aan land kwam, op Labour Day in 1935. Destijds kregen orkanen nog geen namen.

De Amerikaanse president Donald Trump riep zijn landgenoten in de regio op om zich voor te bereiden op de storm en de waarschuwingen en evacuatiebevelen van de autoriteiten serieus te nemen. “Het is een van de grootste die we ooit gezien hebben”, aldus de president. “Hij zal honderden kilometer ver van het oog van de storm of zelfs meer gevoeld worden.”