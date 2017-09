"Catalanen willen geen oorlog" 20u00

vtmnieuws.be

Niet alleen in Barcelona willen ze zondag gaan stemmen, maar in heel de regio Catalonië. Dus ook in de vele dorpen langs de Costa Brava, een geliefde vakantiebestemming van veel Vlamingen. Boudewijn Van Spilbeeck trok naar van het vakantiedomein van een Vlaamse vrouw in het pittoreske Pals.