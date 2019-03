"Catalaanse republiek duldde geen tegenstanders”

De separatistische leiders in Catalonië die in 2017 een onwettige poging deden de regio af te scheiden, troffen voorbereidingen voor een grondwet voor een Catalaanse republiek die geen tegenstanders duldde. Dit staat in documenten die de Spaanse politie heeft voorgelegd in een megaproces in Madrid tegen leiders van de poging tot afscheiding.