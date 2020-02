‘Carnaval’ moet voortaan ‘verkleedfeest’ heten op Nederlandse school Rick Aalbers & Sabine Deijkers KVE

14 februari 2020

19u05

Bron: AD.nl 32 Een basisschool in het Nederlandse Zevenaar viert woensdag geen carnaval, maar het ‘verkleedfeest’. Omdat carnaval van oudsher een katholiek feest is, past de naam niet bij de openbare school.

De naam is veranderd naar ‘verkleedfeest’ op initiatief van de oudervereniging van de school. “De Carrousel is een openbare basisschool waar we geen bepaald geloof willen aanhangen. Carnaval is een feest dat wordt gevierd vanuit een katholieke traditie, vandaar de naamsverandering”, zegt Judith van der Schaaf van de oudervereniging.

Petra van den Brink, directrice van basisschool IKC Carrousel, sluit zich daarbij aan. “Onze samenleving is op christelijke waarden gebaseerd, ongeacht of je daarin gelooft of niet”, zegt ze. “Maar wij zijn een openbare school. Dus we doen mee met de traditie, maar geven het wel een andere naam.”

De lokale prins-carnaval Eric Boschman is van mening dat ouders zich niet zo druk moeten maken. “Carnaval of verkleedfeest, het is uiteindelijk maar een naam. Ik ben allang blij dat de school het nog viert. Het is gewoon een hartstikke leuk feest, ongeacht de religieuze achtergrond.”