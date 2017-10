"Cargovliegtuig stort in zee net na vertrek in Ivoorkust" 11u59 0 Google Maps In Abidjan, de hoofdstad van het Afrikaanse land Ivoorkust, is een vliegtuig in zee gestort net na het vertrek op de internationale luchthaven. Dat meldt Reuters op basis van ooggetuigen. Zij zeggen dat het om een cargovliegtuig gaat.

De crash gebeurde volgens getuigen toen het vliegtuig net was opgestegen in stormweer met hevige regen en bliksem.



Het vliegtuig kwam neer in ondiep water niet ver van het strand en viel in stukken uiteen. Reddingswerkers hebben volgens de getuige twee lichamen geborgen. Tussen de brokstukken waren nog twee andere slachtoffers te zien. Het is nog niet bekend hoeveel mensen er precies aan boord waren.