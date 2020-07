"Captain Tom" wordt Lord Tom: Britse koningin verheft honderdjarige veteraan in adelstand ISA

15 juli 2020

16u38

Bron: BELGA 0 De Britse koningin Elizabeth II zal de honderdjarige veteraan Thomas Moore die miljoenen heeft ingezameld voor de strijd tegen corona in de adelstand verheffen. Dat heeft Buckingham Palace woensdag bekendgemaakt.

De koningin zal ex-legerkapitein Thomas “Tom” Moore de eer van het ridderschap verlenen tijdens een plechtigheid vrijdag, zo meldt het paleis. De man is in heel Groot-Brittannië bekend als Captain Tom, veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Op zijn 100ste verjaardag op 30 april kreeg hij 125.000 kaartjes met felicitaties.

De ceremonie vindt plaats in Windsor Castle in Londen, waar de 94-jarige koningin sinds april verblijft en de coronapandemie tracht te doorstaan.

“Het wordt de meest speciale dag uit mijn leven”

"Ik had nooit kunnen vermoeden dat mij dit zou overkomen", zei Moore in een bericht via het Twitter-account van zijn familie. "Het is zo'n enorme eer en ik kijk er erg naar uit Hare Majesteit de Koningin ontmoeten", voegde hij eraan toe. "Het wordt de meest speciale dag uit mijn leven."

Honderdduizenden mensen hebben een financiële bijdrage geschonken aan het JustGiving-fonds van Moore voor liefdadigheidsinstellingen van de National Health Service (NHS) nadat hij 100 keer de 25 meter lengte van zijn tuin had gelopen gedurende meerdere dagen, ondersteund door zijn looprek.

Moore bereikte ook de top van de Britse hitlijsten voor muziek in april, samen met zanger Michael Ball op een versie van de hit uit de jaren '60 "You'll Never Walk Alone."