"Canadese massamoordenaar was welgestelde denturist met obsessie voor politie en een drankprobleem"

20 april 2020

15u53

Bron: The Globe and Mail 36 Gabriel Wortman had als denturist een praktijk in de Canadese provincie Nova Scotia. Maar al sinds zijn schooltijd was hij ook geobsedeerd door alles wat met de politie te maken had. Wortman begon zaterdagavond een twaalf uur durende moordraid, in politietenue en in een fake politiewagen. In een straal van 100 km schoot hij zeker zestien mensen dood. Al dan niet toevallig op 19 april, de dag waarop terrorist Timothy McVeigh 25 jaar geleden een bomaanslag pleegde waarbij 168 doden vielen. Agenten konden Wortman definitief uitschakelen. Hij was 51.



Zestien doden, zeventien met de dader erbij. Dat is de grootste massamoord ooit in Canada. De dader: een 51-jarige denturist of tandprotheticus uit Portapique, eigenaar van de Atlantic Denture Clinic, een praktijk met filialen in Dartmouth en in Halifax. Een denturist maakt en zet uitneembare kunstgebitten bij patiënten. Maar Gabriel Wortman was ook een man met een bijzondere hobby. Hij kocht memorabilia van de arm der wet op, zoals oude politiewagens die hij vervolgens opknapte. Daar pakte hij graag mee uit bij zijn klanten. Hij had zeker twee politie-auto’s achteraan zijn praktijk gestald.

De auto waarmee Wortman sinds zaterdagavond 22 uur lokale tijd zijn moordende tocht begon, leek erg sterk op een politiewagen. De man aan het stuur droeg ook een politie-uniform. Wortman had zich dus klaarblijkelijk voorbereid op de moorden, geheel in de lijn van zijn obsessie met politionele zaken.

In juli 2014 kwam Wortman nog positief in het nieuws. Hij schonk toen een kunstgebit aan een vrouw uit Halifax die kanker had overleefd, maar door de medicatie haar tanden was verloren. Wortman zei toen dat heel wat mensen die een kunstgebit écht nodig hebben, uit de boot vallen.

Volgens buren van Wortman kampte de man met een drankprobleem. Door de coronapandemie moest hij half maart zijn praktijken sluiten. Hij bezat twee grote eigendommen op Portapique Beach Road, waar hij zaterdagavond begon te moorden. Portapique ligt zo’n 120 km ten noorden van Halifax, de hoofdstad van Nova Scotia. Volgens Nathan Staples uit het nabijgelegen Great Village was de woning van Wortman een soort van “heiligdom” ter ere van de Canadese politie. Een paar maanden geleden vroeg Wortman nog aan Staples of die zijn tweedehandspolitiewagen in zijn tuin niet wou verkopen. “Hij was zo’n freak, die helemaal dol was op politiememorabilia”, aldus Staples. Een buurvrouw noemde hem ook “een vriendelijke, behulpzame man”, van wie ze “nooit zo’n tragedie had verwacht.”

Wortman studeerde in 1986 af aan de Riverview High School in New Brunswick. In het fotoboek van zijn jaar staat dat hij graag “op één wiel rondreed met zijn Honda XR 500R”, dat hij hield van skiën en van optrekken met zijn vrienden. Hij hield dan weer niet van koude en van de les Engels. “Gabes toekomst zou weleens bij de Canadese politie kunnen liggen”, klonk het. Gabriel Wortman ging voor begrafenisondernemer, maar werd uiteindelijk tandprotheticus of denturist. Een succesvolle, volgens zijn buren. Die beweren dat hij miljonair was.

Tv-presentatrice Candy Palmater beschouwde Wortman als een van haar beste vrienden aan de universiteit van New Brunswick in Fredericton, waar ze beiden eind jaren tachtig studeerden. “Mijn andere vrienden moesten hem meestal niet, maar dat kon mij niet schelen”, zei Palmater. “We waren een jaar lang onafscheidelijk. Ik had altijd al het gevoel dat hij niet goed in zijn vel zat, maar ik dacht dat hij dat wel zou ontgroeien.”

“Gabriel had altijd al iets droevigs over zich, maar ik was in shock toen ik vernam dat hij anderen iets had aangedaan. Ik weet niet hoe zijn leven als volwassene was, maar op de universiteit waren ze alleszins niet lief voor hem”, aldus nog Palmater die liet uitschijnen dat hij gepest werd.

Ook een klant, die anoniem wil blijven, zei aan de Scallywag and Vagabond dat Wortman en zijn partner, die ook professioneel met hem samenwerkte, heel sympathiek waren. “Ze leken mij heel gelukkig samen”, aldus de vrouw.

Een jongere schoolvriend herinnerde zich op Twitter de fascinatie van Wortman voor luchtdrukgeweren, waarmee ze als tieners gingen oefenen.

Motief

De massamoordenaar had geen strafblad en stond niet bekend bij de politie als gewelddadig. Over zijn motief is nog niks geweten. Wel vrezen de VS de maand april voor dit soort gruweldaden. Ze zien april als het begin van het moordseizoen. Het bloedbad in een school in Columbine (1999), de aanslag op een federaal staatsgebouw in Oklahoma City (1995), de schietpartij in de school Virginia Tech (2007), de inval van de FBI bij de sekte van David Koresh in het Texaanse Waco (1993), de bomaanslagen tijdens de marathon in Boston (2013), de massale steekpartij in Pennsylvania (2014), ze vonden allemaal plaats in april.

Gisteren was het exact 25 jaar geleden dat Timothy McVeigh toesloeg met een vreselijke bomaanslag op een overheidsgebouw in Oklahoma City, waarbij 168 mensen om het leven kwamen. McVeigh koos zelf die datum niet lukraak: ook het binnenvallen van de FBI in Waco - veracht door McVeigh - was twee jaar eerder, in 1993, op 19 april gebeurd. Extremisten houden ook van de Amerikaanse Patriot’s Day. Die valt dit jaar vandaag, op maandag 20 april, tevens de verjaardag van Adolf Hitler.

