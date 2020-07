“Campagnemeeting Trump in Tulsa mee verantwoordelijk voor stijging aantal coronabesmettingen” Joeri Vlemings

09 juli 2020

13u48

Bron: ABC 0 Er was veel te doen rond de rally van Donald Trump eind juni in Tulsa, Oklahoma. Volgens de directeur van het departement Gezondheid van Tulsa County, Bruce Dart, heeft die bijeenkomst wel degelijk bijgedragen tot de huidige stijging van het aantal Covid-19-gevallen in de regio.

“De voorbije dagen noteerden we bijna 500 nieuwe besmettingen en iets meer dan twee weken geleden vonden er enkele grote evenementen plaats, dus we moeten de stipjes maar gewoon met elkaar verbinden”, aldus Dart. Nog voor de campagnemeeting van Trump op 20 juni in Tulsa had Dart negatief advies gegeven uit gezondheidsoverwegingen.

“Belangrijke evenementen in de voorbije weken” hebben volgens Dart “meer dan waarschijnlijk bijgedragen” tot een stijging van het aantal gevallen in Tulsa County, waar meer dan 600.000 mensen wonen. Dinsdag werd een record van 261 nieuwe gevallen opgetekend.



Dinsdag werden in de staat Oklahoma 858 nieuwe besmettingen vastgesteld, woensdag 673. Sommige ziekenhuizen zitten heel dicht bij de maximumbezetting van hun bedden.

President Trump heeft inmiddels al, in volle coronapandemie, een nieuwe grote rally gepland in New Hampshire.