"Campagne Trump zet opiniepeilers aan de deur na gelekte, lage resultaten" TT

17 juni 2019

09u22

Bron: Belga 0 De campagne voor de herverkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de banden gebroken met enkele van de eigen opiniepeilers, nadat maandenoude interne peilingen waren gelekt. In die peilingen lag Trump achter op gewezen vicepresident Joe Biden in enkele belangrijke staten, zo hebben Amerikaanse media gemeld. In de staat Florida wordt morgen de campagne van Trump officieel afgetrapt, voor de verkiezingen in november volgend jaar.

De zender NBC News berichtte als eerste over de opiniepeilers die aan de deur werden gezet. De gelekte interne peilingen dateerden uit maart en toonden dat de president Joe Biden voor zich moest dulden in traditioneel Democratisch stemmende staten zoals Pennsylvania, waar Trump in 2016 zijn overwinning verzekerde, en enkele typisch Republikeinse staten zoals Georgia. Zelfs in de staat Texas, die in 1976 voor het laatst voor een Democratische president koos, had Trump maar een kleine voorsprong van 2 procentpunten, aldus NBC. In 2016 versloeg hij daar de Democratische kandidate Hillary Clinton met 9 procentpunten.

De campagne en het Witte Huis reageerden nog niet op het nieuws over de opiniepeilers, aldus Bloomberg. Volgens The New York Times is de maatregel een poging van campagnemanager Brad Parscale om de controle te verstevigen. Zo wil de campagne de kring inkrimpen van derden die toegang hebben tot informatie die kan lekken. Parscale reageerde vrijdag in een verklaring wel op de gelekte resultaten. Die zijn "oeroud in campagnebewoordingen". Hij wees er ook op dat sindsdien twee belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden: de publicatie van de samenvatting van het Mueller-rapport "dat de president vrijspreekt", en de Democratische kandidaten die "zichzelf definiëren met hun extreemlinkse beleidsboodschap".

“Grootste Presidentiële Pesterij aller tijden”

"Ondanks de Grootste Presidentiële Pesterij aller tijden door mensen die erg oneerlijk zijn en ons land willen vernietigen, doen we het geweldig in de peilingen, zelfs beter dan in 2016", aldus Trump zaterdag op Twitter. Wat later haalde hij uit naar de "falende New York Times en Amazon (lobbyist) Washington Post", die hij een schande en vijand van het volk noemt. Beide kranten zullen ophouden te bestaan als hij na twee mandaten het Witte Huis verlaat, zei hij nog. Daarbij stelde hij zich ook de vraag of het volk zou willen dat hij toch langer aanblijft. Volgens de Amerikaanse grondwet mag een president maar twee mandaten zetelen.

Afgelopen weekend kwamen er verschillende peilingen uit in de VS. Uit een peiling van NBC en de krant Wall Street Journal, die gisteren is gepubliceerd, bleek dat 52 procent van de respondenten het "onaangenaam" vindt om op Trump te stemmen, nog eens 10 procent heeft daar voorbehoud bij. Daarnaast zei 37 procent enthousiast te zijn of het aangenaam te vinden om op Trump te stemmen. Biden deed het daarin iets beter, met 40 procent.

.....news is that at the end of 6 years, after America has been made GREAT again and I leave the beautiful White House (do you think the people would demand that I stay longer? KEEP AMERICA GREAT), both of these horrible papers will quickly go out of business & be forever gone! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link