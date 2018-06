"Ca va, Manu?" - Macron geeft onbeleefde tiener veeg uit de pan kv

18 juni 2018

20u22

Bron: BFMTV, Reuters 7 “Ca va, Manu?” – “Alles goed, Manu?” vroeg een Franse tiener vandaag aan Emmanuel Macron toen die een ceremonie bijwoonde ter nagedachtenis van generaal Charles de Gaulle. De Franse president was daar echter niet echt van gediend. “Nee, nee, nee, nee, nee, je bent hier op een officiële ceremonie, je gedraagt je zoals het hoort”, reageerde hij.

“Je kan de idioot uithangen, maar vandaag is het de Marseillaise en het Partizanenlied. Je noemt me meneer de president van de Republiek of meneer”, ging Macron verder. “Ja meneer”, reageerde de tiener gedwee.

“Precies, zo is het goed”, antwoordde Macon, maar daar stopte zijn preek niet. “Je moet de zaken in de juiste volgorde doen. Als je op een dag de revolutie wilt ontketenen, zorg je ervoor dat je eerst een diploma hebt en eten op de tafel brengt, akkoord?” De jongen, onder de indruk van de onverwachte uithaal, kon enkel nog met een verlegen ‘ja’ antwoorden. “En pas dan kan je lessen aan anderen geven”, besloot Macron, terwijl hij de tiener nog een bemoedigend klopje op de arm gaf.

Het is niet de eerste keer dat de Franse president voor de camera scherp reageert op mensen die hem uitdagen of onvoldoende respect tonen. Tijdens de presidentscampagne beschuldigde een stakende arbeider hem er vorig jaar van "een man in een pak" te zijn. "De beste manier om voor een pak te betalen is om een job te zoeken", sneerde Macron toen terug.

