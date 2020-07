Burgemeester Sluis wist niets van twaalfkoppige besmetting in vakantiewoning Cadzand mvdb

20 juli 2020

11u10

Bron: ANP 22 Zeeuws-Vlaanderen Roompot Vakantieparken heeft in Zeeuws-Vlaanderen een vakantiehuisje uit de verhuur gehaald en volledig ontsmet nadat twaalf mensen Roompot Vakantieparken heeft in Zeeuws-Vlaanderen een vakantiehuisje uit de verhuur gehaald en volledig ontsmet nadat twaalf mensen uit een West-Vlaamse familie positief hebben getest op het coronavirus.

Het park was gewaarschuwd door de groep die de vakantiewoning in Noordzee Résidence Cadzand-Bad had gehuurd. Cadzand-Bad ligt niet ver van de grens met Knokke-Heist.

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis, waar Cadzand en Cadzand-Bad onder vallen, is niet van de besmetting op de hoogte gebracht. “Ik lees het nu ook zojuist in de media, vreemd”, twitterde ze maandagochtend.

De West-Vlaamse grootouders huurden een villa in het vakantiepark ter ere van hun gouden huwelijksjubileum. Kinderen en kleinkinderen vierden mee. Ze denken corona te hebben opgelopen tijdens hun vakantie in Zeeland. Of het ook werkelijk de bron is, moet nog blijken uit medisch onderzoek. Het vakantiepark ligt bij het strand en heeft een recreatiemeer en tientallen luxevilla’s.

