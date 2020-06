“Brückner sloeg minderjarige vriendin in het ziekenhuis nadat ze kinderporno op zijn computer gevonden had” SVM

09 juni 2020

20u48

Bron: The Sun, Bild 20 Toen de minderjarige vriendin van Christian Brückner in 2013 per toeval kinderporno op zijn computer vond, heeft hij haar in het ziekenhuis geslagen. Dat vertelde een ex-collega van de Duitse hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann aan de Duitse krant Bild. Het Duitse gerecht beschikt na dertien jaar over “enig bewijs” dat het Britse meisje wel degelijk overleden is. “Ze hebben een sterk vermoeden hoe de kleuter om het leven gekomen is, maar ze weten niet wat er nadien met haar lichaam gebeurd is”, stelt Bild-journalist Julian Reichelt.



Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit het appartement van haar ouders in het Portugese vakantieoord Praia da Luz. Na jaren vol speculaties en loze theorieën lijkt er met Brückner eindelijk een valabel spoor te zijn.

In dat verband loont het uiteraard ook de moeite om zijn handel en wandel in privésfeer na te gaan. Zo kwam Nakscije M. in het vizier van de speurders. Zeventien jaar was zij toen ze Brückner in 2013 leerde kennen. De jongedame viel als een blok voor hem, ondanks het leeftijdsverschil van bijna twintig jaar. Brückner was toen 36.

Bont en blauw

Lenta Johlitz werkte in die periode in de kleine kiosk die Brückner uitbaatte, zij kende ook Nakscije goed. “Vorige week heb ik met haar gesproken. Ze wist me te vertellen dat hij in de gevangenis zat en dat hij waarschijnlijk kinderen misbruikt had. Op dat moment was de heisa rond zijn persoon in de pers nog niet losgebarsten.”

Nakscije - nu 25 - zou ook zelf de donkere kant van Brückner kennen. In 2013 botste ze toevallig op foto’s van kinderporno die op zijn laptop stonden. Toen het meisje hem om uitleg vroeg, werd ze bont en blauw geslagen. Ze werd met die verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, maar uit angst durfde ze niet naar de politie te stappen.

Wurgpoging

“Ze zag er op haar zeventiende tenger uit, echt een kind nog”, herinnert Johlitz zich. “Heel wat vrienden stelden haar de vraag of ze wel zeker was van die relatie, hij was per slot van rekening een pak ouder. Maar alles liep op wieltjes, verzekerde ze. Hij schonk haar wat andere mannen niet konden geven.”

Nakscije bleef ondanks het ernstige incident achter Brückner staan. Maar hoe meer geweld hij echter gebruikte, hoe meer ze besefte dat ze verliefd geworden was op een psychopaat. “Nadat ze na een wurgpoging nog eens in het ziekenhuis belandde, was voor haar de maat vol. Toen heeft ze de relatie beëindigd”, weet Johlitz.

De vrouw heeft ook zelf een anekdote over Brückner die weinig aan de verbeelding overlaat. “Op een bepaald moment begonnen we met enkele vrienden over Maddie te praten. Zijn stoppen sloegen door, hij wilde dat we erover zwegen. ‘Dat kind is dood nu, meer valt daar niet over te zeggen’, riep hij. ‘Je kan een lichaam makkelijk laten verdwijnen. Varkens eten ook mensenvlees’.”

“Hard bewijs ontbreekt nog”

De Duitse procureur Hans Christian Wolters liet vandaag weinig twijfel bestaan over het lot van Maddie. “Op basis van alle informatie waarover we nu beschikken, moeten we stellen dat het meisje dood is. Niets wijst erop dat ze nog leeft”, verklaarde hij aan Sky News.

“Er zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte de misdaad begaan heeft, maar het harde bewijs ontbreekt nog. Dat zal nochtans nodig zijn om hem formeel aan te klagen. Daarom hebben we nog meer getuigenissen nodig. Waar heeft hij gewoond? Waar heeft hij gewerkt? Welke plaatsen waren speciaal voor hem? Hoe zagen zijn huizen er aan de binnenkant uit? De antwoorden op die vragen kunnen ons helpen om uiteindelijk het lichaam van Maddie terug te vinden. Ook eventuele andere slachtoffers kunnen nog cruciale info op zak hebben.”

De Ierse Hazel Behan vraagt alvast dat speurders haar zaak herbekijken. Ze ziet pijnlijke gelijkenissen tussen haar eigen verkrachting en die van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in 2005 door Brückner.



