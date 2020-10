"Britten overwegen drijvende hekken te plaatsen tegen migranten" SVM

02 oktober 2020

15u20

Bron: Belga 1 De Britse regering overweegt om op het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk drijvende hekken te plaatsen. Dat melden Britse media op basis van gelekte documenten. De bedoeling van die obstructies op zee is om migranten die met bootjes het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken tegen te houden.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zou volgens de BBC contact hebben opgenomen met de sectororganisatie Maritime UK over het mogelijk gebruik van een hekwerk op zee. De bedoeling is om met obstakels trage bootjes, die vaak overladen zijn met migranten, te verhinderen door te varen. Volgens ‘The Times’ zou men ook overwegen om een ‘waterkanon’ in te zetten dat golven creëert en de bootjes terugduwt.

De Britse regering weigert commentaar. Ambtenaren bevestigen wel dat er een heleboel op tafel ligt “om het asielsysteem te verbeteren en te innoveren”. Daarbij wordt ook gekeken hoe andere landen deze kwestie aanpakken. Sectororganisatie Maritime UK van haar kant zegt dat het wettelijk niet toegelaten is om een grensmuur op zee te bouwen.

“Criminele handel moet gestopt worden”

Dit jaar konden al zo'n 7.000 mensen het Verenigd Koninkrijk bereiken. Vaak gebeurde dat met kleine boten, wat de tocht over het Kanaal levensgevaarlijk maakt. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel waarschuwde al dat ze “vastberaden is om deze criminele handel te stoppen".

Gisteren raakte bekend dat de Britse regering ook de mogelijkheid onderzoekt om asielzoekers op te vangen op afgedankte veerboten voor de Britse kust of op verre eilanden in de Atlantische Oceaan.

