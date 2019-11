“Britse toeriste Grace Millane werd gewurgd tijdens Tinderdate” ttr

06 november 2019

11u09

Bron: The Guardian, The New Zealand Herland 0 Een 27-jarige man wordt beschuldigd van de moord op de 22-jarige Britse miljonairsdochter Grace Millane. Volgens de aanklager heeft hij de jonge vrouw vorig jaar gewurgd tijdens een Tinderdate in Auckland. Zelf schreeuwt de man zijn onschuld uit. Volgens hem is er geen sprake van moord, maar wel van “een ongeluk tijdens een uit de hand gelopen vrijpartij”. Het proces is vandaag van start gegaan.

Grace Millane, die aan een wereldreis van een jaar bezig was, kwam op 20 november aan in Nieuw-Zeeland. De rugzaktoeriste werd het laatst gezien op 1 december, de avond voor haar 22ste verjaardag. Toen Grace niet reageerde op de vele sms’jes en telefoontjes van haar familie, verwittigden haar ouders de politie. Een week na haar dood vonden speurders het levenloze lichaam van Grace. Een wetsdokter stelde vast dat Grace was gewurgd. Ook zaten er blauwe plekken op haar borsten en bovenarmen, staat te lezen in het autopsierapport.

De politie ontdekte aan de hand van camerabeelden dat de jonge vrouw op de avond van haar verdwijning een hotel in Auckland was binnengegaan in het gezelschap van een 27-jarige man. Die had ze via de datingapp Tinder ontmoet. “Slechts twee mensen weten wat er in de hotelkamer is gebeurd”, zei aanklager Robin McCoubrey vandaag in de rechtbank. “Een van hen kan het ons niet meer navertellen en de andere wil de waarheid niet zeggen.” De 27-jarige man wordt beschuldigd van de moord op de Britse toeriste, maar zelf schreeuwt hij zijn onschuld uit.

Tegenstrijdige verklaringen

Speurders vonden op de computer van de jongeman, die in Nieuw-Zeelandse media niet bij naam wordt genoemd, verschillende foto’s van het levenloze lichaam van Grace. Volgens speurders legde hij een dag na haar dood haar lichaam in de koffer van een huurauto en reed vervolgens naar Waitakere Rangers, waar hij haar lichaam dumpte. Daarna kocht hij schoonmaakproducten en probeerde alle sporen uit te wissen. “Hij wilde elke mogelijke link tussen zichzelf en Grace laten verdwijnen”, zei de aanklager.

Ook de tegenstrijdige verklaringen van de 27-jarige man spelen in zijn nadeel. Hij vertelde aanvankelijk dat hij afscheid had genomen van Grace na hun date. Daarna veranderde hij echter zijn verhaal en zei dat hij samen met haar naar een hotel was gegaan, waar ze “een wilde vrijpartij” hadden.

Paniek

De verdachte getuigde dat hij na de wilde nacht een douche nam en dacht dat zijn date zou vertrekken. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, zou hij Grace dood hebben aangetroffen in de kamer. De aanklager gelooft dat niet en wil weten waarom de verdachte niets ondernam tijdens de uit de hand gelopen nacht.

De advocaat van de beschuldigde, Ian Brookie, vertelde vandaag in de rechtbank dat haar dood een ongeluk was. Volgens de 27-jarige man had Grace hem tijdens de vrijpartij gevraagd om zijn handen om haar hals te leggen en druk uit te oefenen. “Een daad die bedoeld was om hun seksueel genot te vergroten ging helaas mis. Zij stierf als gevolg daarvan”, aldus de advocaat. Volgens de advocaat raakte zijn cliënt de volgende ochtend in paniek en verklaart dat zijn pogingen om sporen uit te wissen.

Nadat hij haar had begraven zou hij voor dezelfde dag opnieuw een Tinderdate hebben geregeld.

Wat er precies gebeurd is, is momenteel nog een mysterie. Veertig getuigen zullen tijdens het vier weken durende proces voor de twaalfkoppige jury verschijnen. Die jury moet oordelen of het om een ongeluk of kwaad opzet gaat. De ouders David en Gillian, Britse vastgoedmiljonairs, waren aanwezig op de eerste dag van het proces. De verdachte leek aanvankelijk kalm, maar barstte later in tranen uit.

De moord op de Britse toeriste schokte Nieuw-Zeeland, een land dat een heel laag moordcijfer heeft. Deze tragedie is dan ook erg ongewoon voor de Kiwi’s.