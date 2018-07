“Britse spionnen smokkelden in WO II look naar eiland Wight. Fransen wilden anders niet meer vechten” KVDS

31 juli 2018

15u56

Bron: The Times 3 De Fransen kunnen niet zonder hun look. Het is een cliché, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek er toch een grond van waarheid in te zitten. Toen weigerde een 300-tal Franse mariniers dat gelegerd was op het eiland Wight om nog te vechten als ze hun favoriete kruid moesten missen in hun eten. Daarop zetten de Britten een geheime missie op touw: Operatie Achilles.

De paar honderd soldaten op Wight waren al wat nog restte van de Franse marine. Ze vertelden Bill Spidy van hun favoriete pub ‘The Painters Arms’ dat ze de Britse keuken niet meer konden verdragen en dat ze “niet meer wilden vechten als ze geen look meer kregen”. Dat staat in de Britse krant The Times.

Verzet

Spidy kon zelf nergens meer look vinden en belde daarop de Special Operations Executive (SOE), een geheime organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland werd opgericht en agenten en voorraden naar het Franse verzet vloog. De SOE nam de vraag serieus en op 27 oktober 1942 vloog een piloot met twee spionnen het Kanaal over, recht naar een van de centra van de Franse lookteelt, vlakbij Clermont-Ferrand.





Piloot John Bridger landde met zijn Westland Lysander even na middernacht in een veld en terwijl de spionnen de wacht hielden, bracht een landbouwer twee zakken look naar zijn toestel. De spionnen bleven ter plaatse en hij vloog met zijn kostbare lading naar huis.

De zakken look kwamen bij Bill Spidy terecht, die als hoofd van de plaatselijke tuiniersclub een deel opzij hield om te verbouwen. Zeer tot genoegen van de Franse mariniers, die eindelijk weer konden genieten van hun nationale gerechten. Later namen de soldaten nog deel aan aanvallen op de Franse kust en de landing van de geallieerden op D-Day.

Lookfestival

Wight bleef daarna altijd bekend voor zijn lookproductie. Een van de grote lookbedrijven – Garlic Farm – produceert 150 ton per jaar. Er is zelfs een lookfestival op het eiland.