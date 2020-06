'Britse regering wil kroegen en restaurants eerder openen' RL

07 juni 2020

03u13

Bron: ANP 0 De Britse regering wil de lockdownmaatregelen voor pubs, restaurants en bruiloften sneller versoepelen in een poging een potentiële banencrisis in de horeca af te wenden. Dat meldt The Sunday Times.

De maatregelen, die deze week worden onthuld, zouden onder meer toestaan ​​dat cafés en restaurants vanaf begin juli buitenruimtes gebruiken en bruiloften en begrafenissen met maximaal tien mensen binnenshuis kunnen worden gehouden. Kappers kunnen mogelijk voor 4 juli weer opengaan, aldus de krant.

Premier Boris Johnson zou de nieuwe maatregelen vrijdagavond hebben ondertekend na een ontmoeting met minister Rishi Sunak van Financiën. Johnson wil ook de sociale afstand verminderen van twee meter tot één, als dat door wetenschappelijk bewijs wordt gerechtvaardigd.

Economie wankelt

De Britse economie wankelt door de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meer dan 40.000 Britten zijn gestorven aan de gevolgen van de longziekte, het hoogste dodental in Europa en het tweede wereldwijd. De afgelopen weken is de regering voorzichtig begonnen de beperkingen te verminderen. De gezondheidsautoriteiten in het land waarschuwen echter dat de transmissiesnelheid in sommige gebieden nog steeds hoog is en zijn bezorgd over de versoepelingen.

