“Britse regering wil douaneposten aan beide zijden van Ierse grens”

De Britse regering zal woensdag of donderdag gedetailleerde voorstellen over de brexit aan de Europese Unie voorleggen. Daarmee zal het land ook ingaan op een oplossing van de kwestie rond de Ierse grens. Dat meldt een bron binnen de Britse regering. Volgens de Ierse omroep RTÉ zouden de Britten voorstellen om aan beide zijden van de grens douaneposten in te voeren.