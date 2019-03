“Britse regering wil dinsdag of woensdag derde stemming over brexitdeal” LH

22 maart 2019

13u36

Bron: The Guardian 0 De Britse regering is van plan om volgende week dinsdag of woensdag opnieuw te stemmen over de brexitdeal van premier Theresa May. Dat heeft Kwasi Kwarteng, de onderminister voor de brexit, bevestigd in het Britse parlement.

“De regering is van plan om volgende week een nieuwe stemming te vragen”, aldus Kwarteng. De onderminister vermelde geen specifieke datum, maar volgens The Guardian zou de stemming op dinsdag of woensdag kunnen plaatsvinden.

Het zou de derde keer zijn dat het Britse Lagerhuis stemt over de deal. De vorige twee keer leidden tot zware nederlagen voor premier Theresa May. Vorige week besliste John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis, dat May de parlementsleden niet zomaar kan vragen voor een derde keer over haar deal te stemmen.

Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart uit de EU stappen, maar de Europese Unie heeft May afgelopen nacht uitstel gegeven. Dat gebeurde na moeizame onderhandelingen.

Lukt het May om de deal er volgende week door te krijgen, dan wordt de brexit uitgesteld tot 22 mei. Keurt het Britse Lagerhuis het akkoord niet goed, dan krijgen de Britten tot uiterlijk 11 april de tijd om aan te geven hoe ze hun vertrek uit de EU willen aanpakken. Londen moet dan laten weten of het alsnog aan de Europese verkiezingen deelneemt. Doet het dat niet, dan wordt 12 april de dag waarop de door niemand gewenste harde brexit een feit is.