“Britse regering werkt aan nieuwe contraspionagewet” IB

22 juli 2020

00u52

Bron: ANP De Britse regering werkt aan een nieuwe wet die de veiligheidsdiensten van het land meer macht moeten geven. Dat meldt de krant The Times.

Het nieuws volgt op de presentatie van een rapport een Britse parlementscommissie over mogelijke Russische bemoeienis met het referendum over de brexit in 2016. In dat Ruslandrapport wordt de regering verweten de ogen te hebben gesloten voor Russische beïnvloeding. De Britse regering zou zich pas bewust zijn geworden van het gevaar toen berichten opdoken over Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In de nieuwe contraspionagewetgeving zou ook een lijst worden overwogen met zogenoemde "buitenlandse agenten", zoals ook de Verenigde Staten en Australië hebben. Mensen die in het Verenigd Koninkrijk een buitenlandse mogendheid vertegenwoordigen moeten zich dan registreren anders zijn ze strafbaar.

Ruslandrapport al gelekt

Het Ruslandrapport lekte gisteren al voor de presentatie uit via een website. De commissie schrijft dat het Verenigd Koninkrijk "duidelijk een doelwit is" voor Russische desinformatiecampagnes en pogingen tot politieke beïnvloeding en spoort aan tot onmiddellijke actie.

Rusland ontkent dat het probeert democratische processen in andere landen te beïnvloeden.