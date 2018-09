"Britse premier Theresa May onderzoekt in het geheim nieuwe verkiezingen voor november na brexit-debacle" TT

22 september 2018

23u48

Bron: The Sunday Times, Reuters 0 Topmedewerkers van de Britse premier Theresa May bereiden in het grootste geheim een scenario voor nieuwe verkiezingen voor november voor. Bedoeling zou zijn om zowel de brexit-gesprekken als haar eigen job te redden na de desastreuze gesprekken met de rest van de Europese Unie deze week. Dat schrijft The Sunday Times morgen op zijn voorpagina.

May moest deze week na de EU-top in Salzburg toegeven dat de brexitgesprekken in een complete impasse zitten. In een woedende toespraak na haar thuiskomst uit Oostenrijk zei May dat ze respect van de EU verwachtte. Andere regeringsleiders hadden May in Salzburg duidelijk gemaakt dat haar plannen voor de brexit zoals die nu op tafel liggen, onwerkbaar zijn. Staatshoofden als de Franse president Macron toonden zich bijzonder kritisch voor May en lieten verstaan dat de EU zich niet uit elkaar zou laten spelen.

Met nieuwe verkiezingen - snap elections in het Engels - zou May nu hopen publieke steun te krijgen voor een nieuw plan voor de brexit. Op die manier zou ze ook haar eigen job veilig stellen. In de Britse regering woedt al maandenlang een bits debat tussen voor- en tegenstanders van een harde brexit.

May riep pas vorig jaar nog nieuwe verkiezingen uit, waarbij ze de meerderheid van haar Conservatieve partij verspeelde en steun moest zoeken bij de Noord-Ierse Unionisten.