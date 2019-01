“Britse premier May sluit no deal-brexit uit, maar kan dat nog niet publiekelijk zeggen” IB TT

28 januari 2019

Bron: Reuters, The Sun, ANP 0 De Britse premier Theresa May sluit een no deal-brexit uit, het scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Europese Unie zal verlaten. Dat heeft ze in privégesprekken tegen de ministers van haar kabinet gezegd, meldt The Sun op basis van een bron binnen het kabinet.

Toch is May er nog niet klaar voor om publiekelijk een no deal-brexit af te wijzen, aangezien ze dan haar onderhandelingspositie tegenover de Europese Unie in gevaar zou brengen. “De premier heeft het zeer duidelijk gemaakt dat ze niet voor een no deal gaat”, zegt een bronnen binnen de regering aan de krant. “Ze is bang dat het (een no deal-brexit, red.) jobs gaat kosten en dat wil ze niet.”

Gisteren zei de Britse minister van Onderwijs Damien Hinds nog tegen Sky News dat “hij zich geen scenario voor kan stellen waarin een ‘no deal’ regeringsbeleid wordt.” De minister van Onderwijs, Damian Hinds, zei vanmorgen bij de BBC in een reactie op het bericht van The Sun dat de regering geen ‘no-deal’ nastreeft en dat ook een duidelijke meerderheid in het parlement een goede overeenkomst met de Europese Unie wil.

May heeft een serie afspraken gemaakt over de manier waarop haar land ordelijk de EU verlaat. Maar die overeenkomst is twee weken geleden met een enorme meerderheid in het Britse Lagerhuis weggestemd en een oplossing is nog altijd niet in zicht. Morgen buigen May en het parlement zich erover hoe het verder moet.

“Laat de Ierse backstop vallen en je krijgt alle steun”

Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en een van de meest prominente ‘harde brexiteers’, loste vanmorgen alvast een schot voor de boeg door er nogmaals op aan te dringen dat May de Ierse ‘backstop' moet laten vallen. Dat systeem werkt als een vangnet waarbij Noord-Ierland dicht bij de Europese douane-unie blijft als het Verenigd Koninkrijk en de EU na de brexit geen nieuw handelsakkoord kunnen sluiten. De harde brexiteers zien dat als een te grote toegift aan Europa.

Volgens Johnson kan May een “Vrijheidsclausule” in het brexitakkoord laten schrijven waardoor het Verenigd Koninkrijk uit de backstop kunnen stappen zonder akkoord van de EU. Nu kan dat volgens de huidige deal niet. “Als May die verandering erdoor krijgt, lijdt het geen twijfel da ze het hele land als één blok achter zich krijgt”, aldus Johnson in zijn wekelijkse column in The Daily Telegraph.

De kans dat het zo ver komt is echter klein. De EU wil niet meer heronderhandelen over de huidige deal en blijft bij haar standpunt dat dit het beste is wat de Britten uit de brand kunnen slepen.

Volgens de planning stapt het Verenigd Koninkrijk over negen weken, op 29 maart, uit de EU. Het land werd op 1 januari 1973 lid van de Europese Gemeenschap, maar is nooit enthousiast geweest over grote Europese projecten.