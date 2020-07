“Britse premier Johnson wil rol Huawei in 5G-netwerk dit jaar al terugbrengen” IB

05 juli 2020

02u40

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson wil mogelijk dit jaar al de betrokkenheid van Huawei bij het 5G-netwerk in het land gaan afbouwen. Dat meldt The Telegraph. Eerder meldde de krant dat Johnson ambtenaren heeft opgedragen plannen op te stellen om China in 2023 niet meer betrokken te laten zijn bij de Britse infrastructuur.

Volgens de krant krijgt Johnson komende week een rapport van de Britse inlichtingendiensten onder ogen waarin staat dat Huawei door Amerikaanse sancties gedwongen zal zijn "onbetrouwbare" technologie te gebruiken. Huawei wordt door de Verenigde Staten onder meer beschuldigd van spionagepraktijken.

Overheidsfunctionarissen werken momenteel aan plannen waardoor Huawei binnen zes maanden moet stoppen met het installeren van nieuwe 5G-apparatuur in het Verenigd Koninkrijk, aldus The Telegraph. Ook zou het weghalen van bestaande apparatuur van het Chinese bedrijf versneld worden.

In januari ondertekende Johnson een door de regering van Theresa May opgestelde 5G-overeenkomst, waardoor Huawei bepaalde "niet-kernonderdelen" voor het Britse netwerk mocht gaan leveren. Dat leidde tot verontwaardiging in Washington, dat de Britten juist met klem had opgeroepen niet in zee te gaan met het Chinese bedrijf.