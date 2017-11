"Britse en Europese onderhandelaars hebben akkoord over regeling tussen 45 en 55 miljard euro" Redactie

21u24

Bron: Belga, Reuters 0 AFP Brits eerste minister Theresa May. D e Britse en Europese onderhandelaars zouden erin geslaagd zijn een akkoord te sluiten over de financiële regeling van de brexit. Dat melden Britse kranten, maar is nog niet officieel bevestigd. Er wordt een cijfer tussen 45 en 55 miljard euro genoemd.

De rekening voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is een gevoelig punt in de onderhandelingen tussen Londen en Brussel. Eerder was bekend dat de EU een rekening van zo'n 60 miljard euro zou hebben klaarliggen. Op dit moment zou er bewust voor zijn gekozen om het precieze eindbedrag nog niet concreter te maken dan ergens tussen de 45 en 55 miljard euro.

Verschillende bronnen hebben onder andere aan The Guardian en The Telegraph gemeld dat er nu een akkoord is. Zowel aan Europese als aan Britse kant wordt voorlopig geen commentaar gegeven. "Intense onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie worden deze week in Brussel voortgezet, waar we trachten om tot een akkoord te komen", klonk het aan Britse kant in een korte mededeling.

Bronnen in Brussel laten weten de geluiden over een naderend akkoord te kennen. Daarbij worden ook de genoemde bedragen herkend. Een woordvoerder van Michel Barnier, de toponderhandelaar die namens de EU de gesprekken met Groot-Brittannië voert, laat in een verklaring weten niet te reageren op geruchten.