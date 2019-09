“Brians laatste avontuur”: fles met as van overleden Texaan spoelt aan in Florida David van der Heeden

Bron: AD.nl 0 “Ik werd door emoties overmand’’, zegt politieagent Paula Pendleton uit Walton County, Florida, nadat ze de briefjes las die in een aangespoelde fles zaten. De fles met daarin de as van Brian Mullins uit Texas werd vorige week gevonden op het strand van Miramar Beach. Zijn familie gaf Brian liefdevolle woorden mee op zijn laatste avontuur. “Ik zat in mijn dienstauto en heb gehuild als een klein kind.’’

Een strandganger vond de fles met de as van de Texaanse sleepwagenchauffeur aan een strand in het noordwesten van Florida. De regio langs de Golf van Mexico, de zogenaamde Panhandle, is een populaire vakantiebestemming, maar bezoeken Amerikanen de stranden als ze nog leven. De verbouwereerde badgast gaf Brians obscure laatste rustplaats af bij de lokale politie.



Agent Pendleton, aan wie de fles overhandigd werd, werd er emotioneel van. Behalve Brians verbrande resten zat er een aantal handgeschreven briefjes in de fles. Een ervan bevatte het telefoonnummer van zijn moeder, die op die manier op de hoogte hoopte te blijven van haar zoons postume zeereis. “In deze fles zit de as van mijn zoon, Brian, die op 9 maart onverwachts overleed”, schreef de vrouw. “Ik stuur hem op zijn laatste avontuur.”



De wereld rondreizen

Bij het lezen van de briefjes rolden de tranen bij Pendleton over de wangen. “Hij was een verwoed visser’’, zegt moeder Darlene Mullins tegen lokale media. “Hij wilde de wereld rondreizen, maar van vissen op zee kwam het nooit.’’ Omdat ze de reis van Garland in Texas naar de kust van Florida niet kon betalen, gaf ze as mee met familie. Brians familieleden vertrouwden de fles met as begin augustus aan de golven toe.



“Ik was 14 toen mijn vader overleed”, schreef zijn dochter in een van de andere briefjes. “Zijn dood heeft onze familie hard geraakt en het valt ons nog steeds erg zwaar. Maar, zoals mijn oma zegt, hij hield van de vrijheid. Dus daarom doen we dit.” Om de kosten van een mogelijk telefoontje te vergoeden, had Brians verdrietige moeder zelfs een viertal biljetten van één dollar bijgevoegd.



Na het lezen van de liefdevolle briefjes wist Pendleton dat ze te hulp moest schieten. Een vriend van de politieagente verhuurt vissersboten en was bereid Brians as ver uit de kust weer in zee te zetten. Vrijdag koos de fles, samen met de briefjes en de dollarbiljetten, opnieuw het ruime sop. “We dachten de fles niet meer terug te zien’’, zegt Darlene Mullins. “We zullen zien waar hij nu weer opduikt.’’