“Brexitdeal van Boris Johnson zou Britse economie jaarlijks meer dan 80 miljard kosten" jv

30 oktober 2019

13u08

Bron: The Guardian, BBC 2 Als Boris Johnson zijn brexitdeal uiteindelijk toch door het parlement zou krijgen, dan zou dat het Verenigd Koninkrijk het komende decennium jaarlijks meer dan 81 miljard euro (70 miljard pond) kosten in vergelijking met de situatie waarbij de Britten gewoon in de Europese Unie zouden blijven. Dat berekende denktank NIESR.

Nu de Britse premier Boris Johnson dan toch nieuwe verkiezingen uit de brand heeft gesleept, waarschuwt een van de belangrijkste denktanken van het land, het National Institute of Economic and Social Research (NIESR), voor het zware economische verlies dat de brexit met zich zou meebrengen. Volgens NIESR zal het brexitplan van Johnson tegen het einde van het volgende decennium tot vier procent van het Britse bruto binnenlands product afromen. Dat in vergelijking met diezelfde periode als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie niet zou verlaten. NIESR berekende dat het om 1.100 pond of 1.275 euro per persoon per jaar gaat.

NIESR zei dat de het vooruitzicht van een brexit zonder akkoord en de onzekerheid die dat met zich meebrengt over de relatie tussen de EU en het VK de economische groei na het referendum van 2016 heeft afgeremd: de Britse economie is 2,5 procent kleiner dan ze anders zou zijn geweest. Johnsons deal zou die onzekerheid wel voor een stuk wegnemen en de weg openen voor meer investeringen in het Verenigd Koninkrijk, maar volgens NIESR worden ook de barrières om handel te drijven met de EU hoger (zoals de terugkeer van de douanecontroles), is er minder migratie en zal de productiviteit op langere termijn stokken ten opzichte van de bestaande regelingen. De uittreding onder Johnson maakt het zo “onmogelijk om een nauwe handelsrelatie met de EU te behouden”. NIESR voegt er nog aan toe dat vrijhandelsakkoorden met andere landen in de wereld de impact van uit de EU stappen niet zullen goedmaken.

En daar blijft het niet bij. NIESR voorspelt ook dat de Britse economie tegen eind 2029 onder Johnson kleiner zou zijn dan bij de eventuele goedkeuring door het parlement van het akkoord dat Theresa May had beklonken met de EU. Bij Johnson zou ze krimpen met 3,5 procent, bij May met 3 procent. Sowieso zou volgens de studie van de denktank geen enkele vorm van uittreding een sterkere economie opleveren dan dat de Britten gewoon in de EU zouden blijven. Een no-deal brexit zou voor het grootste verlies zorgen: 5,6 procent.

Als de brexitonzekerheid de komende tien jaar nog zal blijven voortduren, dan is de prognose dat het Britse bruto binnenlandse product 2 procent kleiner zal zijn dan Brits EU-lidmaatschap.

Maar zelfs als Johnsons deal wordt goedgekeurd - en dat is helemaal geen uitgemaakte zaak - dan is het nog lang niet zeker, zo waarschuwt de denktank, of er wel een vrijhandelsakkoord tussen het VK en de EU kan worden gesloten voor het einde van volgend jaar. Als dat niet lukt, dan zal het VK moeten terugvallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

In een reactie zegt de Britse schatkist dat het land rekent op een “ambitieuzer” handelsakkoord met de EU “dan de gegevens waarop NIESR zich baseerde”.

NIESR is het oudste onafhankelijke economisch onderzoeksbureau in het Verenigd Koninkrijk. Het komt met een van de eerste rapporten over de economische gevolgen van het uittredingsakkoord van Boris Johnson.