“Brexit mijn kl*ten” – Britse miljonair weigert affiche neer te halen kv

06 oktober 2018

04u42

Bron: Pimlico Plumbers, The Guardian 0 Een uitgesproken tegenstander van de brexit draait liever de cel in dan dat hij een affiche met de boodschap “Bollocks to Brexit” (vrij vertaald als “Brexit mijn kl*ten”) boven zijn kantoor in Londen naar beneden haalt. De raad van de wijk Lambeth wil dat de man het plakkaat verwijdert, maar hij weigert.

De wijkraad beweert klachten ontvangen te hebben van burgers over de affiche, die volgens het lokale bewind niets met zijn bedrijf te maken heeft. Als eigenaar Charlie Mullins de boodschap wil laten hangen, zal hij daarvoor de toestemming moeten vragen, maar de kans dat hij die krijgt is klein.

Volgens Mullins is het plakkaat echter een zaak van vrije meningsuiting. Hij haalt een rechtszaak tegen punkband Sex Pistols aan uit 1977, waarin werd geoordeeld dat het woord “bollocks” niet obsceen is, nadat een professor Engels getuigde dat het woord ook te vinden was in middeleeuwse bijbels, handboeken voor dierenartsen en literatuur en dat het woord een alledaagse uitdrukking voor nonsens.

“We hadden er voordien zes maanden lang een affiche hangen die zei ‘Niemand heeft gestemd voor armoede’ en Lambeth had er geen problemen mee”, aldus Mullins.

Liever de cel in

“Ik zeg: plaats me in de gevangenis als je me wil muilkorven. Het bord blijft staan”, schrijft de zakenman op de blogpagina van zijn bedrijf. “De bewering dat het niets met mijn bedrijf te maken heeft, is het zwakst mogelijke argument. Het heeft immers niet alleen betrekking op mijn bedrijf, maar op elk bedrijf in dit land. De brexit zal een verwoestende impact hebben op de economie en bijgevolg op elk bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.”

Als je het mij vraagt, is dit puur pesten en de banner komt niet naar beneden. Ze zullen me in de gevangenis moeten stoppen voor dat gebeurt. Charlie Mullins

Volgens de bedrijfsleider is de brexit een “vergif”. “Het is geen misdrijf om campagne te voeren, het is geen misdrijf om te protesteren, dus het is zeker geen misdrijf om je uit te spreken over iets waarin je gelooft, zeker als het aankomt op het voortbestaan van mijn bedrijf”, gaat hij verder. “Als je het mij vraagt, is dit puur pesten en de affiche komt niet naar beneden. Ze zullen me in de gevangenis moeten stoppen voor dat gebeurt.”

Slogan

Miljonair Charlie Mullins heeft ongeveer 440 mensen in dienst. Hij is een van de bekendste Britse tegenstanders van de brexit.

‘Bollocks to Brexit’ is de slogan van een actiegroep die tijdens de recente partijcongressen van Labour en de Conservatieve partij stickers met de boodschap uitdeelde.

Meer over Charlie Mullins

politiek