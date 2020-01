“Brexit kostte Verenigd Koninkrijk al 130 miljard pond” ttr

10 januari 2020

12u10

Bron: anp 4 De Britse premier Boris Johnson prijst de brexit aan als kans om het Verenigd Koninkrijk tot bloei te laten komen, maar economen plaatsen daar vraagtekens bij. De keuze voor een toekomst buiten de Europese Unie kostte de Britse economie al 130 miljard pond (omgerekend zo’n 153 miljard euro), berekenden onderzoekers van financieel persbureau Bloomberg.

Sinds een meerderheid van de Britten zich in 2016 voor een vertrek uit de EU uitsprak, zijn vooral de investeringen door ondernemers teruggelopen. Onzekerheid over de vertrekdatum en het al dan niet sluiten van een brexitdeal zorgden ervoor dat bedrijven minder vaak in de buidel tastten.

De gifbeker is volgens Bloomberg-economen nog niet leeg. Hoewel de overtuigende verkiezingszege van de Conservatieven in december het Johnson gemakkelijker heeft gemaakt de brexit door het Lagerhuis te loodsen, blijft de onzekerheid onder ondernemers en consumenten aanhouden. Dit zorgt naar verwachting dit jaar voor nog eens 70 miljard pond (omgerekend zo’n 82 miljard euro) aan misgelopen economische groei.