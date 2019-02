“Brexit kan uitgesteld worden tot 2021" ttr

25 februari 2019

09u55

Bron: belga 0 Als de Britse eerste minister Theresa May er niet in zou slagen haar brexit-deal door het parlement goedgekeurd te krijgen en daarom aan de Europese Unie om uitstel van de brexit zou vragen, dan zal de EU er mogelijk op aandringen het Britse vertrek uit te stellen tot 2021. Dat schrijven verschillende Britse media, die zich beroepen op anonieme Europese bronnen.

Normaal gezien verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart. Maar het is hoogst onzeker of premier May erin zal slagen het terugtrekkingsakkoord dat ze met de andere Europese leiders overeenkwam door het Lagerhuis te loodsen. Gisteren beloofde ze dat de parlementsleden tegen 12 maart opnieuw over het akkoord zullen mogen stemmen, nadat ze de tekst tijdens een eerdere stemming in januari met een grote meerderheid hadden verworpen.

Onder druk

May zou in eigen rangen onder grote druk staan om de brexit uit te stellen en zo een 'no deal'-brexit op 29 maart uit te sluiten. Woensdag mogen de Britse parlementsleden opnieuw amendementen indienen om de brexit in een bepaalde richting te duwen.



Het is niet uitgesloten dat het Lagerhuis het brexit-proces in eigen handen neemt en zo May met de rug tegen de muur zet. Dat zou volgens de BBC een scenario zijn dat May wil vermijden.

Uitstel

Als ze geen andere uitweg meer ziet dan de Europese Unie om uitstel van de brexit te vragen, is het nog maar de vraag hoe lang het Britse vertrek wordt uitgesteld. Er zou bij de EU een plan aan het rijpen zijn om May ertoe aan te sporen de brexit uit te stellen tot 2021. Het Verenigd Koninkrijk zou dan tot 31 december 2020 EU-lidstaat blijven en de tijd krijgen om met de EU een (principe)akkoord te sluiten over de handelsrelaties na de brexit.

“De brexit met 21 maanden opschuiven houdt steek omdat die periode de lopende Europese meerjarenbegroting zou beslaan en de zaken een stuk eenvoudiger zou maken”, zegt een EU-diplomaat aan ‘The Guardian’. “Gesteld dat de Europese leiders de brexit nog niet helemaal beu zijn en een uitstel met drie maanden geen zoden aan de dijk zet, dan verwacht ik een uitstel van 21 maanden. Dat scenario maakt alleszins opgang in de wandelgangen in Brussel.”

Dreigen met een lang uitstel van de brexit wordt door sommigen meteen gezien als een tactiek om de deal van May alsnog goedgekeurd te krijgen. Als de harde brexiteers zouden beseffen dat het enige alternatief voor de deal geen ‘no deal’ is, maar een uitstel dat misschien wel uitmondt in een afstel, zullen ze mogelijk toch voor het terugtrekkingsakkoord stemmen.