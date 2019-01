“Brexit is voor ons een van de grootste bedreigingen ooit": 150 Britse universiteiten trekken aan de alarmbel bvb

04 januari 2019

13u42

Bron: Belga 0 De rectoren van 150 Britse universiteiten waarschuwen ervoor dat de brexit "een van de grootste bedreigingen" is die de onderwijsinstellingen ooit het hoofd hebben moeten bieden. Dat schrijft de Britse openbare omroep BBC. In een brief aan een aantal Britse parlementsleden schrijven ze dat de Britse universiteiten "tientallen jaren" nodig zullen hebben om te herstellen.

Vooral wetenschappelijk onderzoek zou lijden onder de Britse uitstap uit de Europese Unie, betogen de rectoren. Omdat de Britse universiteiten geen toegang meer zouden hebben tot de Europese onderzoeksnetwerken, zou de kwaliteit er razendsnel op achteruit gaan. En dat heeft dan weer een impact op de 21 miljard pond die de universiteiten elk jaar bijdragen aan de Britse economie, klinkt het.

Bovendien zouden talentvolle wetenschappers eieren voor hun geld kiezen en naar Europa trekken, betogen de 150 rectoren. "Cruciale onderzoeksverbanden komen in gevaar, gaande van nieuwe behandelingen voor kanker tot technologie die de klimaatverandering kan aanpakken. De waardevolle uitwisseling van studenten, personeel en kennis zou serieus beschadigd worden", klinkt het in de brief. De voorzitster van de Britse universiteitenfederatie Universities UK zegt dat "de tijd bijna op is" en dat de regering "staalharde vangnetten" moet voorzien zodat het Verenigd Koninkrijk nog toegang zou hebben tot de Europese onderzoeksnetwerken.



Uit cijfers van 24 universiteiten blijkt dat er dit jaar al 3 procent minder studenten vanop het Europese vasteland zijn ingeschreven. Dat zou het gevolg zijn van de onzekerheid rond de brexit.