“Breng glazen mee”: dieven vieren succesvolle overval met champagne in jacuzzi, maar hadden foto beter niet op Instagram gezet Koen Van De Sype

27 februari 2018

12u38

Bron: The Sun, Daily Mail 170 Twee gewapende overvallers uit Groot-Brittannië die hun hold-up op een reisbureau vierden in een jacuzzi met champagne en een schaars geklede vrouw, hebben hun overmoed duur betaald. Ze postten een foto van hun feestje op Instagram en dat hadden ze beter niet gedaan.

De twee overvielen het reisbureau op 29 juli 2016, zo klonk het op hun proces dat nu werd gevoerd. Karl Taylor (40) en Stephen Pattison (41) reden elk in een vluchtwagen naar de Co-operative Travel Store in Glossop, bij Manchester. En ze trokken maskers aan.

Machete

“Het had alles van een goed doordachte en professioneel geplande overval”, aldus openbare aanklager Henry Blackshaw. “Pattison had een erg grote machete bij en Taylor droeg een gele tas. Die laatste – die eerder al veroordeeld werd voor brandstichting, inbraak, een gewapende overval met een hamer en vechtpartijen – baande zich een weg naar de ruimte waar het geld werd bewaard. Intussen intimideerde Pattison – die al veroordelingen had voor heroïnehandel en wapenbezit – de klanten en het personeel. Toen Taylor er niet in slaagde om bij de 45.000 euro in de kluis te raken door een tijdslot, sloeg hij een vrouwelijke bediende en griste hij het geld mee dat in de kassa zat: 9.000 euro. Vervolgens wiste hij zijn vingerafdrukken van het toestel.”

Het duo vluchtte in een gestolen Mercedes met valse nummerplaten en verwisselde onderweg van auto. Ze reden verder met een VW Cady, die vlakbij geparkeerd stond. De politie kwam hen echter op het spoor omdat iemand een zendertje bij het geld had gestopt. Die leidde de speurders naar een leegstaand huis, dat een connectie had met Taylor. Hoewel de zender kapot was gemaakt, werd hij toch aan het duo gelinkt en ze werden allebei aangehouden.

Jacuzzi

En het dossier zou nog sterker worden. De politie ontdekte immers dat de twee hun overval enkel dagen later hadden gevierd. En dat ze een foto van zichzelf en een schaars geklede vrouw in een jacuzzi hadden gepost op Instagram, terwijl ze samen champagne dronken en aardbeien aten. Die foto werd aan de jury getoond tijdens hun proces. (lees hieronder verder)

Brazen armed robbers who posted picture of themselves after holding up a travel agency are jailed for total of 35 years https://t.co/4AOruk4pdp Daily Mail U.K.(@ DailyMailUK) link

In het huis van Taylor werd ook 1.700 euro gevonden in een jas die in de hal hing, net als een mobiele telefoon waar de foto van de jacuzzi ook op stond en het tekstbericht: ‘Waar ben je. Breng glazen mee.” In het huis van Pattinson werd 2.250 euro gevonden en een bivakmuts. De machete lag in de achtergelaten vluchtwagen.

De slachtoffers van de overval getuigden dat ze nog altijd zwaar getraumatiseerd waren. Joanne Hewitt verklaarde dat ze nog elke week een therapeut ziet en last heeft van haar bloeddruk. Haar collega Lynn Wooleson vertelde dat ze het moeilijk had om nog buiten te komen. Ze voelt zich naar eigen zeggen boos, misbruikt en kwetsbaar en gedraagt zich vervelend tegen haar kinderen. Ze heeft nog altijd flashbacks en paniekaanvallen als ze toch de straat op gaat.

Geen genade

De rechtbank toonde geen genade. Taylor kreeg een gevangenisstraf van 17 jaar en zijn kompaan Pattinson zelfs een celstraf van 18 jaar. De jonge vrouw op de foto ging vrijuit. “Jullie waren gewapend met een gevaarlijk uitziende machete en stormden de winkel binnen tijdens het drukke lunchuur. Jullie hadden die uitgekozen omdat het personeel bestond uit kwetsbare vrouwen van middelbare leeftijd. Jullie waren agressief en gebruikten allebei het wapen. Jullie namen 9.000 euro mee, maar het is duidelijk dat jullie veel meer wilden stelen”, aldus rechter Tina Landale.