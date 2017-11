“Brein achter aanslag in Barcelona was informant van Spaanse geheime dienst” KVDS

14u39

Bron: TV3 130 EPA/RV De Spaanse geheime dienst (CNI) heeft toegegeven dat Abdelbaki Es Satty - de imam uit Ripoll die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils – in het verleden een informant was. De CNI zou contact met hem hebben gehad toen hij in de gevangenis van Castelló zat. Dat meldt TV3, de belangrijkste televisiezender van de Catalaanse openbare omroep.

Volgens officiële bronnen bij de Spaanse spionagedienst zou het een gangbare praktijk zijn in de strijd tegen het terrorisme dat er contacten zijn met mensen die veroordeeld zijn in verband met jihadisme. De CNI zou zich geen zorgen maken en is bereid om extra informatie door te spelen aan een speciale commissie van het Spaanse Lagerhuis.

Het Spaanse gerecht heeft voorlopig nog geen apart dossier geopend. Het onderzoekt wel nog altijd hoe de terroristencel in Ripoll ontstond en zich ontwikkelde, wat de precieze rol was van de imam en welke internationale connecties er waren, die de cel logistiek en financieel ondersteunden.

Het is bekend dat de imam onder meer enkele keren naar België reisde. Hij verbleef in ons land tussen januari en maart vorig jaar en keerde nadien nog herhaaldelijk terug.