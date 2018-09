"Brech woensdag naar Nederland" Niels Klaassen

03 september 2018

16u38

Bron: AD.nl 0 Hoofdverdachte Jos Brech in de zaak-Nicky Verstappen komt woensdag naar Nederland. Dat meldt de Spaanse publieke omroep RTVE.

Brech zou om 15.00 uur vanuit Barcelona naar Nederland vliegen, begeleid door agenten, meldt de omroep. Waar in Nederland hij landt en naar welke gevangenis hij gaat, is onbekend. Het Openbaar Ministerie in Limburg wil niks zeggen over het moment van aankomst. "Daar doen wij geen mededelingen over", klinkt het.



De 55-jarige Limburger zal op Nederlandse bodem opnieuw aangehouden worden. De recherche zal hem zo snel mogelijk willen verhoren, tot die tijd mag Brech waarschijnlijk geen contact met de buitenwereld hebben. (Lees verder onder de foto.)

Doorbraak

Verdachte Jos Brech kwam al in juni in beeld als hoofdverdachte, toen zijn DNA volledig bleek te matchen met de sporen op de kleding van Nicky Verstappen. De 11-jarige jongen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg. Nicky's lichaam werd de volgende avond in een sparrenbos vlakbij het kamp gevonden.



Twintig jaar lang speurden politie en justitie naar de dader, de DNA-treffer werd twee weken geleden als grote doorbraak gepresenteerd door politie, justitie en de familie. "Eindelijk heeft de dader een gezicht", zei Berthie, de moeder van Nicky.

Kort na onthulling van de naam en foto van Brech werd hij op 26 augustus in Spanje opgepakt. De verdachte verbleef sinds eind mei in een commune in de heuvels rond Castellterçol, op een uur rijden van Barcelona.

Bekijk hieronder beelden van de aanhouding van Jos Brech in Spanje: