‘Breaking Bad’ achterna: professor leert studenten xtc maken kv

17 april 2019

19u58

Bron: The Guardian, Japan Times 0 Een professor farmaceutische wetenschappen aan een universiteit op het Japanse eiland Shikoku werd gisteren gearresteerd omdat hij zijn studenten de synthetische drug mdma, ook gekend als xtc, had laten maken. Dat deelde de universiteit vandaag mee. De zaak doet denken aan de hitserie ‘Breaking Bad’, waarin chemieleraar Walter White van het rechte pad afraakt en een handeltje in crystal meth begint.

De 61-jarige Tatsunori Iwamura, een professor farmaceutische wetenschappen aan de Matsuyama-universiteit, bekende aan de autoriteiten dat de beschuldigingen kloppen, maar beklemtoonde dat hij de studenten wilde helpen “leren”, ondanks het feit dat hij wist dat het illegaal was.

Volgens de universiteit gaf Iwamura een assistent en meerdere studenten tussen 2011 en 2013 de opdracht om mdma en de designerdrug 5F-QUPIC te produceren, ondanks het feit dat hij geen vergunning had om de middelen te vervaardigen voor academische doeleinden. In 2016 en 2017 droeg hij de assistent en enkele andere studenten op om hetzelfde te doen. De professor hield zelf de drugs bij.



Volgens de Japanse wet hebben onderzoekers een vergunning nodig van de lokale overheid om drugs te vervaardigen voor academisch onderzoek. De Japan Times meldt dat Iwamura een dergelijke licentie had verkregen van een andere lokale overheid dan die waar de universiteit is gevestigd, maar dat die ondertussen vervallen is. De assistent dacht dat Iwamura over de nodige vergunning beschikte, terwijl de studenten volgens de universiteit niet wisten dat dit nodig is.

De zaak kwam aan het licht via een tip bij de politie van iemand buiten de universiteit. Speurders onderzochten Iwamura’s woning en laboratorium, maar vonden geen mdma. Ze troffen wel sporen aan van een andere drug. De professor werd al in januari voor het eerst ondervraagd. Als hij schuldig bevonden wordt, riskeert hij tien jaar cel.

Volgens de politie waren elf studenten betrokken bij de productie van de drugs. Vier van hen werden doorverwezen naar het gerecht, net als de assistent.

De universiteit deelt mee dat er ook disciplinaire maatregelen getroffen zullen worden tegen Iwamura en de betrokken assistent.