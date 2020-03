“Braziliaanse president Bolsonaro test toch negatief op coronavirus” “Spoedberaad in Witte Huis” TT

13 maart 2020

15u57

Bron: ANP, Reuters, Fox News 7 Er heerst verwarring over de vraag of de Braziliaanse president Jair Bolsonaro al dan niet positief heeft getest op het coronavirus. Volgens Braziliaanse media is na een eerste test het nieuwe coronavirus effectief vastgesteld, en ook Fox News meldde dat Bolsonaro’s zoon Eduardo het nieuws bevestigde. Maar die laatste verklaarde later dat zijn vader toch negatief testte. Bolsonaro was afgelopen weekend nog op bezoek bij zijn Amerikaanse collega Donald Trump in Florida.

Bolsonaro liet zelf direct al weten dat de test nog niet klaar was en dat er nog geen uitsluitsel was.

De communicatiechef van Bolsonaro, Fabio Wajngarten, bleek eerder al de aandoening te hebben opgelopen. Wajngarten was afgelopen weekend samen met een Braziliaanse delegatie in Florida op bezoek bij president Trump. Wajngarten staat op een van de foto's naast Trump, en Bolsonaro zelf schudde Trump ook verschillende keren de hand.

De VS zijn op de hoogte gesteld van de besmetting van Wajngarten, maar Trump zei eerder al dat hij niet bezorgd is over de mogelijke besmetting. Trump en vicepresident Mike Pence hadden volgens het Witte Huis amper contact met Wajngarten. “Het is niet nodig dat zij worden getest”, aldus het Witte Huis gisteren.

De Republikeinse senator Rick Scott ontmoette Bolsonaro ook en heeft zichzelf uit voorzorg in quarantaine geplaatst. “Ik heb president Bolsonaro maandag ontmoet. Volgens mij was de besmette persoon daar niet bij aanwezig. In overleg met de arts van de Senaat is mij verteld dat er weinig risico is voor mij en dat ik niet getest hoef te worden. De gezondheid van het Amerikaanse volk staat voor mij echter voorop en daarom heb ik besloten voorlopig in quarantaine te blijven.”