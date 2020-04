“Botsing tussen twee werelden”: confrontatie tussen betogers en zorgpersoneel in VS kv

21 april 2020

21u38

Bron: BBC, The Guardian 18 Het voorbije weekend werd er op verschillende plaatsen in de VS geprotesteerd tegen de lockdownmaatregelen die een verlammend effect hebben op de Amerikaanse economie. Fotografe Alyson McClaran zakte zondag af naar Denver in de staat Colorado om er de betogers vast te leggen op beeld. Ze zag hoe twee medewerkers uit de zorgsector stilzwijgend maar krachtig aan het belang van de maatregelen herinnerden.

Met pick-uptrucks, minibusjes, motorfietsen en bussen, zakten de betogers naar het centrum van Denver af. Ze blokkeerden de straten en claxonneerden. Zo’n 200 mensen met Amerikaanse vlaggen troepten samen op een grasveld. De demonstranten eisten dat de economie weer volledig wordt heropgestart.

Het was eerlijk gezegd hartverscheurend om te zien. Het voelde als een botsing tussen twee werelden

Racistische verwijten

“Er waren veel mensen die geen mondmaskers droegen en niet aan social distancing deden”, vertelt McClaran. “Dus ik besloot om te vertrekken en foto’s te maken van een ander deel van de stad.” In de wijk Capitol Hill bemerkte ze twee mensen in een ziekenhuisuniform die in het midden van de straat stonden en stilzwijgend de colonne betogers tegenhielden.



“Ze bleven standvastig”, aldus McClaran over de zorgmedewerkers, zelfs terwijl ze door sommige betogers racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd kregen. “Het was eerlijk gezegd hartverscheurend om te zien. Het voelde als een botsing tussen twee werelden.”

Een van de betogers, een vrouw met een t-shirt met de Amerikaanse vlag en een plakkaat met opschrift ‘land of the free’, leunde uit haar raam en riep naar de zorgmedewerker: “Dit is een vrij land. Dit is het land van de vrijheid. Ga naar China!” Daarmee leek ze te bedoelen dat het dichthouden van niet-essentiële bedrijven in de VS gelijkstaat aan de werkwijze van een communistische staat, want, zo zei ze: “Als je communisme wil, ga dan naar China. Doen nu open en ga aan het werk.”

The Guardian bericht dat de demonstraties tegen de lockdown deels worden aangewakkerd door extreemrechtse organisaties. Volgens lokale berichten zijn sommige betogers ervan overtuigd dat de lockdownmaatregelen deel uitmaken van een groter plan om de economie te ondermijnen en president Trumps kansen op een herverkiezing te schaden. Anderen maken zich zorgen over de financiële gevolgen van een recessie voor de lokale werknemers.

Uit een recente poll van het Pew Research Center blijkt echter dat de meeste Amerikanen bezorgd zijn dat de lockdownmaatregelen te vlug zullen worden opgeheven.

Critici verwijten Trump dat hij olie op het vuur gooit. Toen er vrijdag in de staat Michigan, waar de dodentol door Covid-19 een van de hoogste in het land is, werd geprotesteerd, tweette de president: “BEVRIJD MICHIGAN”.