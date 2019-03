“Botsing met walvis”: 80 passagiers van veerboot in Japan gewond ADN HAA

09 maart 2019

16u18

Bron: Belga, ANP 0 Tachtig mensen zijn gewond geraakt in de Japanse Zee bij een aanvaring van een snelle veerboot met vermoedelijk een walvis. Dertien opvarenden raakten ernstig gewond, zei de kustwacht tegen het Japanse persbureau Kyodo.

Het ongeval gebeurde toen de draagvleugelboot, die boven het water zweeft, het eiland Sado naderde na een korte overtocht van het vasteland, aldus de kustwacht.

De boot heeft waarschijnlijk een walvis geraakt, aangezien bultruggen en walvissen in het gebied veel voorkomen, zei een marien bioloog geciteerd door de openbare omroep NHK.



Hoewel de veerboot aan de achterzijde licht beschadigd was, bereikte de veerboot, die 121 passagiers en 4 bemanningsleden aan boord had, op eigen kracht zijn bestemming, berichten lokale media. De passagiers zaten allen vast met een gordel. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend.