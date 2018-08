"Bosch had veel grotere rol in dieselschandaal VW dan eerst aangenomen" KVDS

31 augustus 2018

08u37

Bron: Belga 0 Bosch had een veel grotere rol in het dieselschandaal bij Volkswagen dan eerder werd aangenomen. Volgens het Duitse magazine WirtschaftsWoche zou het technologieconcern, dat de testsoftware voor de dieselauto's leverde, opdracht hebben gekregen van de Duitse automaker om die zo te ontwerpen dat ze niet ontdekt zou worden.

Het schandaal rond Volkswagen, dat gebruikmaakte van sjoemelsoftware om emissietesten te manipuleren, kwam in september 2015 aan het licht. Ook de naam van Bosch werd al snel aan de kwestie gelinkt.

Volgens WirtschaftsWoche wist de ontwikkelingsafdeling van Bosch van de bewuste opdracht. Daarbij mocht het sjoemelmechanisme ook niet in officiële softwaredocumentatie worden genoemd. Een medewerker van Bosch zou problemen hebben gehad met de fraude, waarbij zelfs documenten werden vervalst.





Bosch zou in 2007 Volkswagen al hebben gewaarschuwd dat het aanpassen van de software illegaal is. Ook zou Bosch tevergeefs hebben gevraagd aan Volkswagen om de volledige wettelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen.