“Bosbranden Californië pas eind november onder controle. Dit is ongekend” mvdb

19 november 2018

15u29

Bron: ANP 0 Het duurt nog tot eind november voordat de immense bosbrand in Californië onder controle is. Dat heeft de Californische staatsdienst voor bosbeheer en brandbescherming bekendgemaakt.

De brand, die Camp Fire wordt genoemd, brak uit op 8 november en heeft sindsdien het leven gekost aan 77 mensen. ,,Dit is ongekend. Dit heeft nog nooit iemand meegemaakt. Een brand die die zo verwoestend is en zo veel levens heeft geëist", zei sheriff Kory Honea van Butte Country.



Circa duizend mensen worden nog vermist. Deze lijsten zijn echter onnauwkeurig, benadrukken de autoriteiten. De reddingsdiensten verwachten wel dat het dodental nog verder oploopt.



Nu al is Camp Fire de dodelijkste bosbrand in de geschiedenis van Californië. Woensdag worden de brandbestrijders geholpen door flinke regenbuien die drie dagen aanhouden.