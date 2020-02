"Bosbranden Australië kunnen uitsterven van koalapopulatie versnellen” YV

18 februari 2020

11u46

Bron: Belga 0 De koalapopulaties in Australië lijken af te stevenen op uitsterven door de branden die het land en dan vooral de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales hebben getroffen. Daarnaast dragen ook de langdurige droogteperiode en de houtkap bij aan dat proces. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

De boodschap werd dinsdag door natuurbeschermers overgebracht bij een parlementaire commissie van Nieuw-Zuid-Wales die de kwestie onderzoekt. Een woordvoerder van WWF, Stuart Blanch, zei dat uit voorlopige onderzoeken in het noorden van de deelstaat al gebleken is dat de koalapopulatie met 80 tot 85 procent verminderd is. “Het zou me niet verbazen als de branden en de droogte het leven hebben gekost aan 10.000 koala’s”, zei Blanch. “Sommige koalapopulaties zouden tegen 2050 kunnen uitgestorven zijn”, voegde hij er nog aan toe.

Sinds september is in New South Wales 5,4 miljoen hectare land verschroeid door het vuur. “Het vuur, de droogte en de houtkap hebben de habitat van de dieren grondig vernield”, aldus biologe Kara Youngentob van Australian National University.