“Bosbrand Gran Canaria onder controle, maar vuur nog niet volledig gedoofd” ttr

22 augustus 2019

16u34

Bron: Reuters 0 buitenland De brandweer heeft de bosbrand op het Spaanse eiland Gran Canaria onder controle, maar het vuur is nog niet volledig gedoofd. Dat deelt premier Pedro Sanchez vandaag mee. Ongeveer 10.000 hectare bos werd verwoest.

De brand, die zaterdag begon bij de stad Tajeda, groeide door een combinatie van hoge temperaturen, een sterke wind en een lage luchtvochtigheid snel uit tot een van de grootste Spaanse bosbranden van het jaar. Zo’n 9.000 mensen in de dorpen ten zuidwesten van Las Palmas, de hoofdstad van het eiland, moesten bijgevolg geëvacueerd worden.

“De brand is momenteel stabiel, maar het vuur is nog niet volledig gedoofd. We moeten dus voorzichtig zijn”, aldus Sanchez. “We zullen ervoor zorgen dat het dagelijkse leven terugkeert zoals het was voor de brand”, benadrukt hij. Bij de bosbranden is ongeveer 10.000 hectare bos in vlammen opgegaan.



Een duizendtal brandweermannen vocht de afgelopen dagen tegen de vijftig meter hoge vlammen. Er werden ook een vijftiental vliegtuigen ingezet. De brandweermannen vreesden dat het nationaal park Tamadaba - door Unesco erkend als biosfeerreservaat - in vlammen zou opgaan, maar intussen werd duidelijk dat de schade daar meevalt.