"Boris Johnson schreef Theresa May geheime brief met instructies voor harde brexit" Joeri Vlemings

10u00

Bron: Daily Mail, Sunday Times, The Guardian 0 Photo News Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en Milieuminister Michael Gove zouden een geheime brief geschreven hebben aan de Britse premier Theresa May om haar duidelijk te maken hoe ze de verdere onderhandelingen voor een harde brexit moet aanpakken. De brief - "alleen voor haar ogen" en die van haar kabinetschef - werd gelekt aan de Mail on Sunday.

Volgens de instructies van de twee kabinetsleden van de Conservative Party aan hun partijleidster, May, moet de overgangsperiode van de Britse uitstap uit de Europese Unie volledig afgerond zijn op 30 juni 2021. De Britten verlaten de EU in maart 2019. De twee dringen er, volgens de gelekte brief, bij May verder op aan dat ze alle toppolitici van de Conservatieven eensgezind achter hun harde brexitplannen krijgt "door hun gedachten uit te klaren".

Johnson en Gove schrijven Theresa May: "Uw benadering is er een van gevoelig pragmatisme. Dat doet op geen enkele wijze afbreuk aan onze ambitie om een volledig zelfstandig land te zijn tegen de volgende verkiezingen. Als we ons willen verdedigen tegen wie dat doel willen dwarsbomen, dan moet u uw vastberadenheid onderstrepen."

REUTERS

Het duo zegt bezorgd te zijn over hoe de zaken er op dit moment voor staan. Ze verwijten sommigen een "gebrek aan voldoende energie" en dat ze de EU het Verenigd Koninkrijk in haar greep laten houden, als ze niet willen toelaten dat de Britten de onderhandelingen mogen opblazen zonder handelsakkoord. Volgens de Daily Mail verwijzen ze naar minister van Financiën Philip Hammond, voorstander van een softe brexit. "We willen allemaal dat u uw agenda erdoor duwt met zelfvertrouwen", klinkt het nog.

De Daily Mail liet de brief - getiteld 'EU Exit: de volgende stappen' - aan een ervaren regeringsbron zien. Die spreekt van een "zachte coup" door Johnson en Gove en ziet May als "hun gijzelaarster in Downing Street". Het lijkt erop dat Johnson en Gove de touwtjes in handen hebben genomen om een harde brexit door te voeren. De krant heeft het over "de 'kaping' van nummer 10", verwijzend naar de ambtswoning van de Britse premier.

Labourleider Jeremey Corbyn riep May intussen op om "te besturen of op te stappen". Hij eiste het ontslag van Johnson wegens "het ondermijnen van het land" en "het in gevaar brengen van onze burgers". Maar ook in de eigen partij is het hommeles. Veertig Conservatieve parlementsleden bleken bereid een motie van wantrouwen tegen de eerste minister te ondertekenen. Dat zijn er acht te weinig om nieuwe voorzittersverkiezingen uit te lokken, waardoor May mogelijk zou vervangen worden door een ander partijlid.

Photo News Michael Gove en Boris Johnson.