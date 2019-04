“Boris Johnson hield geheime gesprekken met gedoogpartij DUP om druk op May op te voeren” LH

12 april 2019

11u57

Bron: The Daily Mail 0 Het Britse Lagerhuis is voor twee weken met paasvakantie, maar dat is voor de Britse premier May nog geen reden om op haar lauweren te rusten. De onderhandelingen met oppositiepartij Labour lopen nog altijd, terwijl de druk op haar om af te treden blijft toenemen. Boris Johnson, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en een van de grootste rivalen van May, heeft volgens The Times met zijn campagneteam geheime gesprekken gevoerd met de DUP, de Noord-Ierse gedoogpartij van de Britse regering.

DUP-partijleidster Arlene Foster en vicevoorzitter Nigel Dodds ontmoetten Johnson en zijn team woensdag in een achterkamer van het Britse parlement. De meeting zou veertig minuten geduurd hebben. Wat er precies besproken is, sijpelde niet door naar de pers, maar volgens observatoren is het een nieuw bewijs dat de druk op May verder toeneemt.

De DUP heeft May eerder al gewaarschuwd dat de overeenkomst die haar partij heeft met de regering (de DUP geeft gedoogsteun sinds juni 2017) aan het einde van het parlementaire jaar “aan vernieuwing toe is”. Foster weigerde onlangs nog te zeggen of ze nog vertrouwen had in May toen ze erover werd aangesproken na een bijeenkomst met Michel Barnier, brexithoofdonderhandelaar van de EU.

Ook andere Britse Conservatieven zagen ondertussen volop aan de stoelpoten van May na een volgens hen zoveelste pijnlijke brexittop. Veel van haar brexitgezinde partijgenoten zijn woedend over haar functioneren en het uitstel van de brexit tot 31 oktober, en speculeren nu volop over haar vertrek. Bill Cash noemde haar opvoering tijdens de Europese top in Brussel “een schandalige capitulatie” en eiste gisteren in het Lagerhuis het ontslag van de premier.

Toenemende druk

Voormalig brexitminister David Davis verklaarde op BBC 4 dat “de druk op haar om te vertrekken drastisch zal toenemen”. Peter Bone verwacht zelfs dat May binnen enkele dagen bekendmaakt dat ze opstapt. “Ik ben erg teleurgesteld. De premier heeft 108 keer gezegd dat we de EU zouden verlaten op 29 maart. Daarna zei ze dat er maar een heel kort uitstel zou komen. En nu hebben we helaas een uitstel tot 31 oktober”, verklaarde hij. De opgestapte minister van Arbeid Esther Mcvey, de voormalige brexitministers Dominic Raab en David Davis en - uiteraard - Boris Johnson zouden volgens hem mogelijke kandidaat-opvolgers kunnen zijn.

Lokale verkiezingen

Eén manier om May tot aftreden te dwingen is alvast uitgesloten tot december. Volgens de regels van de Conservatieve Partij kan er niet twee keer in een jaar een vertrouwensstemming over de partijleider worden gehouden. De laatste keer was in december vorig jaar, en die werd gewonnen door May. De harde brexiteers moeten dus een andere manier bedenken om haar weg te krijgen.

Een belangrijk moment zouden wel eens de plaatselijke verkiezingen van 2 mei kunnen zijn. De verwachting is dat de Conservatieven een enorme klap van hun kiezers zullen krijgen. En drie weken later zijn er al de Europese verkiezingen. Ook hier zullen de Conservatieven veel stemmers verliezen aan zowel UKIP als de gloednieuwe Brexit Party van Nigel Farage. May heeft weer redenen genoeg voor slapeloze nachten.

