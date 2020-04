"Boris Johnson heeft minder koorts" SVM

08 april 2020

10u04

Bron: Belga 6 Het gaat naar verluidt iets beter met Boris Johnson (55). De koorts van de Britse premier is verminderd, meldt The Times. Volgens The Telegraph wordt Johnson in het ziekenhuis behandeld door Richard Leach, de hoogst aangeschreven longarts van Groot-Brittannië.

Johnson testte bijna twee weken geleden positief op het coronavirus. Hij werd zondagavond in een ziekenhuis in Londen opgenomen, omdat hij aanhoudend hoge koorts had en hoestte. Zijn toestand verslechterde maandag en hij werd naar een spoedafdeling gebracht. De toestand van de eerste minister was gisteren stabiel, aldus kringen binnen de Britse regering.

Johnson kreeg zuurstof toegediend, maar ligt niet aan een beademingsapparaat. "Hij ademt zelfstandig, zonder ondersteuning", luidde het. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft voorlopig de taken van Johnson overgenomen. Die geldt als een ervaren en ambitieus politicus, maar toch rijst in Groot-Brittannië steeds meer de vraag hoe slagkrachtig de regering nog wel is.



